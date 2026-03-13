Tarragona reactiva la ZBE

La ZBE estava suspesa des de febrer per la situació del servei ferroviari a Catalunya i es reactiva a partir del 16 de març.
Des de dilluns 16 de març es torna a reactivar la Zona de Baixes Emissions atenent la sol·licitud del Govern de la Generalitat de Catalunya després de la finalització de les circumstàncies excepcionals que van justificar la seva suspensió a causa de la situació del servei ferroviari.
L’horari de la ZBE de Tarragona és de dilluns a divendres laborables de 7 a 19 h. En aquesta franja poden accedir a la ZBE els vehicles amb el distintiu ambiental (C, B, ECO o O) o aquells que estiguin registrats a la base de dades de vehicles autoritzats. A més, cal tenir en compte que fins al 31 de desembre de 2026, els vehicles sense etiqueta de les persones domiciliades a Tarragona poden accedir a la ZBE sense restriccions. Els vehicles de fora de Tarragona sense etiqueta poden acollir-se a alguna de les 24 autoritzacions que es poden consultar i tramitar a www.tarragona.cat/zbe.
Una zona de baixes emissions (ZBE) és un espai en el qual s'apliquen restriccions als vehicles en funció del que contaminen amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire, per complir amb la normativa vigent.
Amb la ZBE aconseguim millorar la qualitat de l’aire i la salut de la ciutadania Reduir les emissions de contaminants atmosfèrics i el soroll generat pels vehicles per assolir les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i complir els límits establerts per la normativa vigent. També contribuir a la lluita contra el canvi climàtic: Disminuir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb els objectius marcats pel Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC). Fomentar un canvi cap a una mobilitat més sostenible: Promoure els desplaçaments a peu, en bicicleta o amb transport públic, establint objectius quantificables i afavorint la recuperació de l’espai públic per a les persones. I impulsar l’eficiència energètica en el transport: Potenciar un ús més eficient dels vehicles i avançar cap a la seva electrificació, amb resultats mesurables i demostrables.