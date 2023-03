Aquest matí, la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, i el conseller de Joventut i Cooperació, Hermán Pinedo, han presentat Cultura o Extinció i Climactives, respectivament. Dos cicles que abraçaran part de la primavera i de l’estiu i que proposen més d’una cinquantena d’activitats educatives i culturals per afavorir la sensibilització i conscienciació a favor del mediambient.

Els diferents departaments de l’Ajuntament –Cultura, Joventut, Cooperació, IMET, Medi Ambient, Neteja Pública- s’han alineat per treballar de manera transversal la cultura com a eina de transformació i sensibilització ambiental.

A la roda de premsa, la consellera Inés Solé ha manifestat que “la cultura no només és una obra literària, musical o artística. Cultura són també les formes de vida comunitàries i els seus valors i juga un paper transformador en la societat. I ara mateix, a nivell planetari, ens cal una nova cultura, una nova manera d’entendre la nostra evolució com a societat”.

Solé ha recordat la importància i la necessitat de l’acció transversal i conjunta dels agents municipals, coordinada des de la conselleria de Cultura, per tal d’impulsar accions culturals que abordin continguts d’actualitat. “És clau que tots a una en prenguem part perquè la sostenibilitat és una cosa de tots i cal que la ciutadania en siguem més sensibles i propers a aquesta causa”. Ha destacat que per primera vegada, Àrees com Neteja Pública o Medi Ambient se sumin a la programació cultural.

Per la seva part, el conseller Pinedo ha destacat “el paper de les activitats educatives i l’educació no reglada en la creació de contextos de reflexió i d’empoderament” i ha posat en valor la “mobilització juvenil com a motor en les transformacions socials i, específicament, en la lluita contra el canvi climàtic.

3a edició del Climactives

La tercera edició del Climactives arriba amb més força que mai de la mà de la conselleria de Joventut. Del 3 d’abril al 21 de juliol, el cicle ofereix 19 accions per la defensa del clima. Una iniciativa que vol fer prendre consciència a la gent jove sobre què es pot fer per no malbaratar recursos en un món finit.

D’entre les propostes, en destaca la xerrada amb l’Eudald Carbonell del 26 de maig, on Carbonell presentarà el seu darrer llibre, El futur de la humanitat, O canviem o ens extingim. Un al·legat a favor de l'evolució de l'espècie humana per garantir la nostra supervivència.

Pel que fa a la resta d’activitats, Climactives un any més aposta per apropar a la gent jove la preocupació del canvi climàtic i alhora les solucions que poden aportar en un futur immediat, o que ja estan duent a terme. D’una banda, el Laboratori del Planeta, com un workhsop experimental que tindrà lloc per Setmana Santa i culminarà el 21 d’abril en format espectacle. També es proposa el taller La Petjada Ecològica, en quatre sessions per tal d’observar la petjada de carboni que es genera diàriament i l’efecte hivernacle que comporta.

Amb l’Horitzó 2080, es pretén a través del joc, proposar diverses mesures d’adaptació i mitigació per evitar que el comptador de crisi climàtica augmenti de manera descontrolada. Serà el 25 de maig a les 18.30h a l’Espai Kesse. Les ‘Tardes reactives per la defensa del clima’ seran els dijous de l’1 al 22 de juny amb activitats tan diverses com un taller d’higiene menstrual; netejar l’anella verda o cuina d’aprofitament.

Les propostes de la mà de cooperació

Per la seva banda i sota la mateixa premissa, la conselleria de Cooperació presenta un seguit de xerrades per sensibilitzar i conscienciar des de la cultura al voltant de la sostenibilitat. El dimecres 14 de juny a les 19 h, comptarem amb l’arquitecte Toni Gironès, que ens parlarà de Topografies en el temps. Una reflexió sobre el sentit de l’arquitectura i el verb habitar. Habitar com a necessitat de l’espècie humana, vivint en harmonia amb el que ens envolta. No ens adaptem a la natura, som natura.

El 15 de juny, l’Espai Jove La Palmera acollirà una conversa amb Basurama i Còdol Educació al voltant de projectes culturals que posen al centre la sostenibilitat i la creació comunitària, inclusiva i respectuosa. També el col·lectiu Liana presentarà una guia per a aplicar aquesta perspectiva ecosocial a les mostres, programacions, creacions i altres activitats culturals. Una eina co-creada amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament i la implicació de diversos agents vinculats a la protecció del medi ambient i la producció cultural.

El dia següent, 16 de juny, serà el torn de la xerrada ‘Reconvertim la ciutat. Propostes des de l’ecofeminisme i la sobirania alimentària’, a càrrec de Gustavo Duch Guillot, coordinador de la revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas que col·labora amb moviments camperols i Marta Pascual Rodríguez membre d’Ecologistes en Acció, amb experiència en l’àmbit de la cultura popular i la pràctica ecofeminista. A continuació, el mateix Gustavo Duch, acompanyat per Sònia Arias, oferiran el concert de rotllana La vida tornarà a partir del poema La descivilització i altres ecopoemes que vol convidar a imaginar altres maneres d’habitar el planeta Terra.

Cultura o extinció

Per la seva banda, la conselleria de Cultura obrirà l’estiu cultural amb Cultura o Extinció, amb una quarantena d’activitats gratuïtes amb una mirada sostenible. Del 26 de maig a l’1 de juliol, exposicions, instal·lacions, xerrades, debats, formacions, espectacles de carrer i concerts per tota la ciutadania, que parlen de la urgència, davant l’emergència climàtica, d’afrontar el nostre dia a dia fent cultura sostenible.

El cicle tindrà un recorregut gradual, començant per activitats prèvies durant el mes de juny, amb xerrades i alguns espectacles puntuals, per celebrar el Dia Mundial dels Oceans (8 de juny) o el Dia de la Música (21 de juny), fins arribar a la última setmana de juny on es concentrà el gruix d’espectacles.

Activitats destacades

El dissabte 10 de juny conjuntament amb la Coordinadora de Corals de Tarragona, pels carrers i places de la Part Alta, Tarragona Canta, els diferents cors de la ciutat oferiran petits concerts i per acabar a la plaça de la Pagesia amb una cantata participativa, escrita per la compositora Marian Márquez, amb un text creat especialment per Cultura o Extinció, de l’escriptora Olga Xirinacs.

El divendres 16 i el dissabte 17 de juny, conjuntament amb l’Aula de Teatre de la URV, es celebra la segona edició de Bunker Creatiu al Centre Cultural Antic Ajuntament. Un conjunt d’activitats on trobarem tallers escènics sobre l’existència i la sostenibilitat.

El mateix dissabte al parc de la Muntanyeta, tindrà lloc Ramat Simfònic, un projecte en procés de creació que s’estrenarà a la Fira Tàrrega 2023. Tarragona se suma així com a còmplice de la Fira, coproduint aquest espectacle participatiu.

Dimecres 28 de juny començarà el gruix d’activitats a la plaça de les Cols, espai d’obertura de les activitats familiars, amb el taller de la mà de de l’Associació Mediambiental la Sínia. I després l’espectacle de titelles Rigoberta i el Windigo, de la Cia Kali Teatre, un projecte que arriba gràcies a l’entitat d’Enginyeries Sense Fronteres.

Dijous 29, la plaça de les Cols acollirà l’espectacle de clown contemporani Yogur, de Carlo Mo. Seguidament unes de les protagonistes de Cultura o Extinció, la companyia Kakofónicas, amb la pallassa tarragonina Marta Renyer, guiaran el públic cap a plaça Natzarens per gaudir del segon projecte de Territoris Creatius, Fira Tàrrega. En aquest cas seran la companyia Farrers Brothers, que presentaran HoHiHu, l'horrible història de la humanitat.

El mateix dijous a l’Antiga Fàbrica de la Tabacalera, el dramaturg i creador Marc Chornet, presentarà el seu últim treball amb Projecte Ingenu, El dia que va morir l'últim panda. Aquesta peça híbrida entre el teatre, instal·lació i música farà entrar en un museu, on es contemplaran els propers 1.000 anys de la humanitat.

La jornada clourà amb un espectacle als jardins del Camp de Mart, de dansa aèria i acrobàcia Aigual, de Xa! Teatre, Poesia visual sobre solidaritat, medi ambient i amistat. Una reflexió a 10 metres d'alçada, amb xanques, dansa aèria i acrobàcies.

Divendres 30 l’activitat familiar a la plaça de les Cols donarà peu a l’espectacle R QUE R, dels tarragonins, Cia. Tornavís Teatre. Un espectacle familiar per apropar les claus per ser més sostenibles a casa.

En paral·lel a aquesta activitat, els grans clàssics Cia Escarlata, faran esclafar de riure i tendresa amb el seu últim espectacle, La grotesca, estrena a Fira Tàrrega 2022 al Centre Cultural Antic Ajuntament.

Des de la plaça del Fòrum fins a la plaça de les Cols, el poeta i rapsode Oriol Saule i el músic i pianista tarragoní, Xavier Vallverdú, obsequiaran el públic amb Projecte Infinit, un viatge introspectiu a les profunditats de l’ànima.

A l’espai Parc Saavedra, la Cia. Rúbrica Teatre presenta Desclòs. Una peça que combina el teatre físic i gestual amb l’art del pallasso poètic i la música en viu. L’espectacle reivindica l’aigua com a dret essencial. Seguidament, als Jardins del Camp de Mart, la companyia Sound The Secà, col·lectiu de les terres de ponent, tancaran la nit amb +, un encreuament creatiu, participatiu i nocturn on es troben la percussió amb la dansa, la veu, el moviment i la poesia.

Dissabte 1 de juliol l’activat iniciarà de manera festiva a les 11h. Un recorregut musical de caire festiu pels carrers de Tarragona per celebrar els 30 anys de la Banda Unió Musical, amb tots els músics que han anat passant per l'entitat.

La companyia Sàndal Produccions portarà dos espectacles familiars, un itinerant, Horses in town. Els cavalls passejaran per la ciutat, lliures. I en acabar, a mateix companyia, als Jardins del Camp de Mart, presentaran Animalia, INC. A partir del teatre físic i gestual, recrea els campaments de naturalistes que estudien el comportament dels animals.

A la tarda l’espai plaça les Cols tancarà la programació familiar amb els grans Fadunito. Un espectacle per a públic familiar, que amb tons clownescos i amb clau d'humor gestual, farà replantejar l'ús del telèfon mòbil.

La traca final arribarà de la mà d’un espectacle itinerant que reivindicarà l’espai públic. La Always drinking Marching Band, porta El carrer és nostre, espectacle emblema de l'ADMB que ha viatjat pràcticament per tot el món. Un repertori de versions i temes originals amb el segell de la banda.

Finalment l’acte de cloenda de Cultura o Extinció i obertura del Festival d’Estiu, serà un doble concert amb Ginestà i Marala Trio, recent guanyadores del Premi Enderrock a millor disc de l’any.