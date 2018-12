"A partir d'avui l'aigua és de tothom, estem davant de l'expressió de la sobirania popular, de la sobirania legítima, que s'ha manifestat per part d'una part molt important de la composició del ple municipal. Avui consolidem l'aigua com a un dret humà". Així ho ha expressat l'alcalde de Terrassa Alfredo Vega, en l'atenció que ha ofert als mitjans de comunicació avui al matí, abans de visitar la seu de Taigua. Per a l'alcalde, la gestió del servei d'abastament d'aigua a la ciutat era "un compromís que aquest equip de Govern, juntament amb altres grups municipals del consistori, havíem pres el mes de desembre de 2016, i que avui és ja una realitat. Ara ampliem el nostre compromís garantint que el servei es continuarà prestant amb la màxima eficàcia, amb molt rigor, amb qualitat i amb la màxima responsabilitat".

L'alcalde ha volgut agrair la col·laboració i participació dels grups municipals que han apostat per la remunicipalització de l'aigua, així com la tasca realitzada per la Taula de l'Aigua. "Gràcies a ells i elles estrenem avui un nou Govern de l'Aigua a Terrassa, un govern transparent que tindrà en compte la participació la ciutadania, tant a través del propi Consell d'Administració, com amb l'Observatori de l'Aigua, que es constituirà el proper mes de gener". Així mateix, també ha agraït la tasca duta a terme per Mina Pública d'Aigües de Terrassa S.A. al llarg dels anys que ha durat la concessió de la gestió d'aquest servei públic: "Un servei que ha estat eficient i ben valorat per la ciutadania i que cal agrair i posar en valor després de més de 77 anys de concessió. És evident que ha prestat servei a la ciutat, però en ple segle XXI, l'aigua té unes altres demandes i expectatives i s'ha de gestionar com allò que és, un dret humà".

Finalització d'un procés d'ampli consens

El Ple Municipal del passat 22 de març de 2018 va aprovar definitivament la forma de gestió directa del servei d'abastament d'aigua mitjançant una entitat pública empresarial local, amb els vots favorables de 20 dels 27 regidors de l'Ajuntament de Terrassa (PSC, TeC, ERC-MES i CUP). Aquesta aprovació significava el canvi real a la ciutat, amb la finalització de la concessió del servei durant més de 75 anys, des del 1941, a Mina Pública d'Aigües de Terrassa S.A. El 9 de desembre del 2016 havia finalitzat el contracte i s'obria el debat polític i ciutadà sobre el model de gestió que havia de tenir el servei a partir d'aquell moment, que va acabar decidint-se amb un ampli consens social i polític per la gestió pública directa.

Fins llavors, Mina ha continuat gestionant el servei d'abastament d'aigua a la ciutat a través de diverses pròrrogues forçoses que han servit per preparar la nova empresa municipal que a partir d'avui gestionarà el servei. El Ple Municipal va aprovar definitivament la constitució i els estatuts de l'entitat pública empresarial local Aigua de Terrassa EPEL, el 7 de setembre de 2017, també amb els vots favorables de PSC, TeC, ERC-MES i CUP, l'abstenció del PDeCAT, i el vot en contra de C's i PP.

El traspàs que avui es fa realitat no comportarà cap afectació a la ciutadania, ni s'haurà de realitzar cap tràmit ni gestió relacionada. És la culminació d'un llarg procés que ha finalitzat amb un seguit d'acords amb l'antiga concessionària, que permetran garantir els llocs de treball i donar continuïtat al servei amb els mateixos estàndards de qualitat. Assolir altes quotes de transparència i de participació ciutadana en el servei d'abastament d'aigua és un dels objectius prioritaris d'aquest nou model de gestió pública.