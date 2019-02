Sostenible ha canviat els seus enllaços RSS per oferir-te una millor experiència de navegació per la web. Els agregadors de recursos o RSS permeten rebre al nostre ordinador, navegador web, app mòbil... l'avís de la publicació de qualsevol novetat a les webs en les quals ens subscrivim. Per canvis en la seguretat de les pàgines web, s'han actualitzat els enllaços als canals RSS. Per tant per continuar rebent les informacions de Sostenible.cat us convidem a actualitzar les adreces.