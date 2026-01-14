El Govern Municipal ha pres aquesta decisió després que la Generalitat hagi confirmat a través d’una comunicació per escrit que el municipi ha quedat exempt de l’obligació legal d’implantar la ZBE a causa de la millora dels índexs ambientals actualitzats al període 2020-2024.
L’alcaldessa mostra satisfacció perquè Santa Perpètua hagi millorat la qualitat ambiental i sortit de l’obligatorietat de la ZBE.
Santa Perpètua ha estat un dels 24 municipis de més de 20.000 habitants que han quedat exclosos de la implantació de la ZBE abans de l’1 de gener de 2026 després d’una recent actualització del llistat de municipis i zones de qualitat de l’aire amb superacions dels valors límit de contaminants establerts. La millora de la qualitat de l’aire respecte del període anterior ha fet que el nostre municipi no aparegui a la nova llista.
La primera edil ha explicat que la decisió de suspendre la ZBE s’ha pres després de rebre la confirmació de l’aixecament de l’obligació a través d’un escrit tramès per la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Sonsoles Letang.
L’alcaldessa ha mostrat la seva decepció davant la situació creada i la incertesa jurídica que s’ha generat. “A Santa Perpètua hem fet els deures; la norma ens marcava que la ZBE havia d’estar vigent abans de l’1 de gener de 2026 i així ho hem fet, malgrat que complir amb la legalitat ha estat una mesura força polèmica a la població”, ha detallat Isabel Garcia que també ha lamentat que el Consistori hagi sabut a través dels mitjans de comunicació l’actualització de la llista de municipis on Santa Perpètua queda fora. “Pel que hem esbrinat, sembla que només van comunicar la nova situació als municipis que continuen estant obligats a implementar la ZBE”, ha apuntat.
El Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua va aprovar de manera definitiva l’Ordenança municipal reguladora de la ZBE el 27 de novembre. La mesura es va implantar en fase informativa el dia 1 de desembre. Al cap de dos dies, el 3 de desembre, l’Ajuntament té coneixement per primera vegada, a través dels mitjans de comunicació, de la possible exclusió de Santa Perpètua del llistat de municipis obligats a implantar la ZBE, per la qual cosa sol·licita a la Direcció General de Qualitat Ambiental, com a òrgan competent per adoptar aquesta resolució, la confirmació oficial de la certesa d’aquesta exclusió.
El 5 de desembre, l’alcaldessa rep una carta de la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental on s’explica que “en data 2 de setembre de 2025, es rep ofici de la Fiscalia de l’Estat sol·licitant informació sobre l’estat d’implementació de les zones de baixes emissions a Catalunya” i afegia que per tal de “facilitar la informació més acurada possible, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental va actualitzar el llistat de municipis i zones de qualitat de l’aire amb superacions, tant dels valors límit establerts per al diòxid de nitrogen i les partícules PM10 i PM2.5, com dels valors objectius establerts per a l’ozó troposfèric, durant el període de cinc anys 2000-2024”. Davant d’aquest nou llistat, la directora general informava que “la situació actual del vostre municipi és que, independentment de les accions que adopteu en un marc voluntari, actualment no esteu afectats per l’obligació legal d’adoptar zones de baixes emissions atesa l’avaluació de la qualitat de l’aire del període 2020-2024”.
Finalment, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el mes de desembre per unanimitat la suspensió de l’aplicació de l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que havia estat aprovada definitivament en el ple del passat mes de novembre i que havia entrat en fase informativa l’1 de desembre.
questa informació es rep un cop l’Ajuntament ha fet totes les actuacions necessàries per tal de complir amb la normativa vigent. El projecte es va licitar, es van instal·lar les càmeres i s’havia arribat a implantar la ZBE en fase no sancionadora. Malgrat la suspensió de l’aplicació de la ZBE, aquesta infraestructura, formada per 23 càmeres, es mantindrà en funcionament per tal de recollir dades de control ambiental i de la mobilitat al municipi.
“Tot i la situació creada, celebro que Santa Perpètua hagi millorat la qualitat ambiental i sortit de l’obligatorietat de la ZBE”, ha asseverat la primera edil. “Hem dedicat molts esforços a millorar la qualitat de l’aire del nostre municipi amb accions com les previstes al Pla de Mobilitat Urbana, amb la creació d’aparcaments dissuasius, implantant mesures ambientals en gestió de residus i de protecció d’espais verds, amb programes del foment de la mobilitat elèctrica, amb la pacificació de carrers i creació de plataformes úniques i amb les reivindicacions per aconseguir la reducció de la velocitat de l’AP7, entre d’altres mesures”, ha conclòs l’alcaldessa.