Sant Just Desvern assoleix el màxim històric de recollida selectiva

Font: Ajuntament de Sant Just Desvern

25/02/2026 - 15:02


Sant Just Desvern ha tancat el 2025 amb dades positives en la gestió de residus municipals, especialment pel que fa a la qualitat de la fracció orgànica i a l’ús dels serveis de deixalleria.

La recollida selectiva ha assolit un 66,8%, el màxim històric, i la recollida del contenidor gris (resta) ha baixat un 4%.

13.177 entrades a la deixalleria municipal confirmen la implicació de la ciutadania en la gestió dels residus, de les quals 7.826 han estat de particulars i altres, i 5.351 corresponents a activitats industrials, comercials o municipals.

A més, 147 particulars s’han beneficiat dels descomptes a la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) per l’ús de la deixalleria, un mecanisme que incentiva la correcta gestió dels residus especials.

La deixalleria mòbil, que funciona l’últim dissabte de cada mes, ha atès 183 persones al llarg de 12 jornades, amb un total de 912 kg recollits.

El Punt Net (dimecres al mercat de Plaça Camoapa) ha funcionat 43 dies, amb 2.099 persones ateses i destacats volums de recollida d’oli vegetal, roba i petits aparells elèctrics i electrònics.

El Punt Net de Mas Lluí (al mercat dels dissabtes) ha registrat 40 dies de servei i més de 1.800 persones ateses.

Aquestes dades confirmen la bona resposta de la ciutadania i el paper clau dels serveis de proximitat en la millora dels índexs de recollida selectiva.

 

 

Municipis: 
Baix LlobregatSant Just Desvern
Etiquetes: 
deixalleria
recollida selectiva
Categories: 
Reciclatge/Residus

Relacionats

Notícia

Sant Just rebaixa la taxa de residus pels resultats de reciclatge assolits i no aplicarà la part variable d’aquest any

Sant Just Desvern no cobrarà la part variable de la taxa de residus corresponent a l’any 2025, que s’havia d’abonar al primer trimestre de 2026.

Notícia

Comença el tancament dels contenidors amb identificació a Olesa de Montserrat

El nou sistema de recollida s’estrena als barris del Nucli Antic, Collet de Sant Joan, La Balconada i Les Planes d'Olesa de Montserrat, i es desplegarà per fases a la resta del municipi.

Notícia

Comença el servei de recollida de residus al mercat ambulant d’Olesa

L’Ajuntament d'Olesa de Montserrat engega un servei específic de recollida de residus al mercat no sedentari per a les restes orgàniques, paper i cartró i plàstic. 

Butlletí

Enviaments anteriors