Sant Just Desvern assoleix el màxim històric de recollida selectiva

Sant Just Desvern ha tancat el 2025 amb dades positives en la gestió de residus municipals, especialment pel que fa a la qualitat de la fracció orgànica i a l’ús dels serveis de deixalleria.
La recollida selectiva ha assolit un 66,8%, el màxim històric, i la recollida del contenidor gris (resta) ha baixat un 4%.
13.177 entrades a la deixalleria municipal confirmen la implicació de la ciutadania en la gestió dels residus, de les quals 7.826 han estat de particulars i altres, i 5.351 corresponents a activitats industrials, comercials o municipals.
A més, 147 particulars s’han beneficiat dels descomptes a la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) per l’ús de la deixalleria, un mecanisme que incentiva la correcta gestió dels residus especials.
La deixalleria mòbil, que funciona l’últim dissabte de cada mes, ha atès 183 persones al llarg de 12 jornades, amb un total de 912 kg recollits.
El Punt Net (dimecres al mercat de Plaça Camoapa) ha funcionat 43 dies, amb 2.099 persones ateses i destacats volums de recollida d’oli vegetal, roba i petits aparells elèctrics i electrònics.
El Punt Net de Mas Lluí (al mercat dels dissabtes) ha registrat 40 dies de servei i més de 1.800 persones ateses.
Aquestes dades confirmen la bona resposta de la ciutadania i el paper clau dels serveis de proximitat en la millora dels índexs de recollida selectiva.