Sant Joan Despí celebra la Setmana de la Mobilitat 2023 amb un conjunt d'activitats per sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i per impulsar l'ús de mitjans sostenibles com el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i el vehicle elèctric.

La Setmana començarà el dissabte 16 de setembre amb una jornada d'activitats al carrer que tindrà lloc al carrer de Bon Viatge (Centre) i al carrer de John F. Kennedy (les Planes) i la possibilitat de visitar un autobús elèctric.

Al carrer del Bon Viatge, podrem trobar l'estand de la mobilitat sostenible, l'estand de l'AMBici i el Bicibox i l'estand de l'entitat En bici sense edat, a més d'activitats lúdiques com un taller de cistelles reciclades, jocs realitzats amb bicicletes reciclades, un circuit d'educació viària en bicicleta i un espectacle musical ambulant.

Per la seva banda, al carrer de John F. Kennedy hi haurà un estand de la mobilitat sostenible, un taller de sensibilització sobre la contaminació acústica, un circuit d'autoxocs sostenibles, jocs creats amb materials reciclats i un espectacle musical ambulant.

La jornada del 16 de setembre es completarà amb la visita a un autobús elèctric que serà als barris de les Planes i del Centre, on podrem conèixer el funcionament d'aquest tipus de vehicles i els beneficis de transitar cap a vehicles que no utilitzin combustibles fòssils. D'11 a 12 hores, l'autobús elèctric serà al davant del Centre Miquel Martí i Pol (av. Barcelona 83-85) i a les 12 hores us podreu desplaçar amb ell fins al barri Centre on serà de 12.30 a 13.30 h al carrer de Baltasar d'Espanya amb el carrer Major. L'autobús tornarà a les 13.30 h al barri de les Planes.

En l'àmbit de la divulgació, s'organitzen dues xerrades: el dimarts 19 de setembre, la xerrada Mobilitat segura i sostenible, resol els teus dubtes!, on la Policia Local donarà informació sobre l'ús del patinet elèctric i les bicicletes per a una conducció segura i respectuosa amb la normativa per desplaçar-se correctament per la ciutat; i el dimecres 20 de setembre, la xerrada Em compro un vehicle elèctric?, on experts de l'energia i de l'automòbil contextualitzaran la situació actual d'aquests dos sectors i aportaran la seva visió sobre les tendències en l'àmbit energètic i del vehicle privat.

El programa de la Setmana de la Mobilitat també inclou diferents sortides lúdiques: la caminada cultural del Canal de la Infanta (16 de setembre) i el recorregut de natura amb anellament d'ocells al riu (17 de setembre). Per la seva banda, el 24 de setembre la Jugatecambiental programa la Gimcana de la Mobilitat al parc de la Fontsanta.

Com a cloenda de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, l'1 d'octubre tindrà lloc La Baixcicletada, un recorregut en bicicleta per dotze municipis, entre ells Sant Joan Despí, per celebrar l'ús de la bici com a mitjà de transport en les zones urbanes metropolitanes.