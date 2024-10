Sant Boi Respira + Verd (SBR+V) és una iniciativa que establirà les bases d’un nou model de verd urbà, de més qualitat, millor gestionat i adaptat als escenaris climàtics futurs, amb accions que es faran realitat durant aquest any i el 2025.

Un projecte estratègic i transformador per millorar i transformar el verd urbà de la ciutat

SBR+V consisteix en la planificació, ampliació i millora de la infraestructura verda i blava del municipi, amb l’objectiu de convertir Sant Boi en un referent de ciutat biodiversa, sostenible, resilient i saludable; que entén el verd com a element educador, creatiu i constructor d'una identitat col·lectiva, unint els diferents espais urbans i connectant-los amb l’entorn natural.

La infraestructura verda de la ciutat correspon a la suma dels diferents espais enjardinats, eixos arbrats i zones verdes del municipi. Ens proporciona una sèrie de serveis bàsics per a la ciutadania: espais per al lleure i l'activitat física, zones d'ombra i benestar amb menor temperatura, millora de la qualitat de l'aire, etc. Alhora que també serveix com a refugi i font d’aliment per a la fauna.

El projecte engloba un conjunt d’accions estratègiques enfocades a renaturalitzar la ciutat, així com a definir l’estratègia futura que fomenti la biodiversitat i la capacitat d'adaptació.

Ja sigui creant nous espais verds, millorant l’estat dels existents o reforçant les plantacions d’arbrat als carrers. El projecte permetrà també incrementar el verd d’altres formes millorant patis escolars, els horts comunitaris i terapèutics o instal·lant un laboratori viu d’agricultura urbana.

SBR+V compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea amb els fons NextGenerationEU.

Una iniciativa mereixedora d’una subvenció de 3.743.010,99 d’euros que permetrà crear o renovar 65.000 m² d'espais verds, així com definir l’estratègia futura de renaturalització de la ciutat.

El projecte es desenvolupa en agrupació amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), la Universitat Politècnica de Catalunya, i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Un exemple més d'aliances que estan fomentant l'intercanvi de talent i coneixement a Sant Boi, així com l'impuls de la innovació.

Participació ciutadana

Per fer realitat aquest projecte es contempla la implicació activa del conjunt de la ciutadania, així com d'entitats ambientalistes i socials del municipi, a través dels processos participatius que estan oberts.

Al llarg dels següents mesos, també podràs apuntar-te a diferents formacions, tallers i activitats destinades a ampliar els teus coneixements i saber-ne més sobre l'entorn natural i el verd urbà de Sant Boi, des d'una perspectiva sostenible, respectuosa i didáctica.