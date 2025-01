Aquest projecte dona resposta a les necessitats de mitigació, adaptació i resiliència envers el canvi climàtic del municipi de Sant Boi de Llobregat, i aprofita espais ja urbanitzats per a la implantació d’energies renovables, tot preservant per a la seva funcionalitat ecològica els espais agrícoles, deltaics i forestals adjacents.

Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, ha remarcat que "l’energia solar fotovoltaica és la principal aposta de la ciutat de Sant Boi per avançar cap a un nou model energètic basat en fonts renovables. L’any passat vam finalitzar la col·locació de panells solars a les cobertes de catorze equipaments municipals, que ja han començat a compartir i estaviar energia. Ara, aquest nou projecte impulsat per l’AMB i l’Ajuntament constituirà un gran salt endavant per consolidar aquesta aposta i seguir posicionant-nos com a ciutat metropolitana referent en matèria de sostenibilitat i lluita contra l’emergència climàtica”.

Sant Boi tindrà la pèrgola fotovoltaica de més potència a l'àrea metropolitana, amb 7.055 panells solars en una superfície de 15.000 m2. La instal.larà l' #AMB a l'aparcament exterior del Centre Comercial Alcampo.

Per la seva banda, Janet Sanz, vicepresidenta de l’Àrea d’Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana, ha manifestat que “aquest projecte i l’estratègia d’implantació d’energies renovables són indispensables per al futur dels municipis metropolitans, i per a la qualitat dels veïns i veïnes”. Ha afegit que “aquesta instal·lació tindrà una importància cabdal; serà, amb diferència, la de més magnitud a l’àrea metropolitana, quatre vegades més gran que la pèrgola del Fòrum a Barcelona. També és un instrument de justícia social: en un futur, l’energia generada es podria dedicar a abastir famílies en situació de vulnerabilitat”.

La instal·lació tindrà capacitat per generar 4.442 MWh/any, l’equivalent al consum de 1.200 llars o 2.400 cotxes elèctrics, i evitarà 1.155 tones de CO2 comparables a les emissions de 257 vehicles de gasolina durant un any

Segons el projecte, la futura pèrgola tindrà una potència de 3,25 MWp, la qual cosa la convertirà en la cinquena instal·lació fotovoltaica d’autoconsum (és a dir, que genera energia perquè es consumeixi en subministraments elèctrics que es trobin en un màxim de 2 km de distància) amb més potència instal·lada a Catalunya, segons el Registre d’Autoconsum a Catalunya (RAC). Si es tenen en compte totes les instal·lacions d’aquest tipus (autoconsum i venda), es tractarà de la desena amb més potència.

El dia 19/12/2024 es va publicar l’anunci de la licitació de l’obra i el servei de legalització de l’autoconsum col·lectiu amb venda d’excedents. El termini de presentació de propostes finalitza el 20/01/2025 a les 14:00h.

Característiques tècniques del projecte

La superfície del camp de captació d’energia solar serà de 15.334 m², l’equivalent a un camp de futbol i mig. L’estructura comptarà amb 7.055 panells de 460 Wp cadascun.

Es preveu que la generació anual d’energia de la nova instal·lació sigui de 4.442 MWh/any (4,42 GWh/any). Aquesta quantitat equival al consum elèctric anual de 1.200 llars, o al de 2.400 cotxes elèctrics.

L’energia que anualment generarà la instal·lació permetrà estalviar 1.155 tones de CO₂-eq, comparables a les emissions de gasos amb efecte hivernacle de 257 vehicles de gasolina.

Es preveu que la instal·lació de la pèrgola comenci el primer semestre del 2025, i que la durada de les obres sigui d’uns 11 mesos. La inversió per a aquesta actuació és de 7.345.612 € (IVA inclòs), una part dels quals (1.928.205,00 € amb l’IVA inclòs) provenen dels fons Next Generation (NGEU), mentre que la resta es finançarà amb fons propis de l’AMB i amb una aportació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Usos de l’energia i perspectiva ambiental i de gènere

La nova instal·lació és un projecte d’autoconsum col·lectiu que beneficiarà equipaments públics de Sant Boi de Llobregat. Inicialment, n’aprofitaran l’energia 39 equipaments, als quals se’n podran afegir més de manera progressiva. També serà possible atendre població vulnerable o en situació de pobresa energètica.

Els equipaments municipals amb un consum d’energia elèctrica més elevat que formaran part d’aquest autoconsum són el Poliesportiu La Parellada, el Centre de Serveis, la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, la caserna de la policia municipal, el Mercat de Sant Jordi i Can Massallera.

L’actuació també té en compte la perspectiva de gènere, especialment pel que fa a la il·luminació. L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va sol·licitar que s’inclogués al projecte un sistema d’il·luminació amb característiques superiors als estàndards marcats per normativa atenent aspectes de seguretat a l’espai públic.

Així, a la part inferior de la pèrgola s’hi instal·laran 170 lluminàries de led, que milloraran notablement les condicions de llum respecte a les actuals. Aquesta il·luminació tindrà un sistema de telegestió intel·ligent del flux lluminós, de manera que es garantirà un òptim nivell lumínic de la zona d’aparcament tant de nit com de dia, independentment de les condicions meteorològiques o l’hora del dia.

Quant a la vegetació, també es densificaran les àrees verdes amb la creació d’una zona d’estada amb arbres. Es reposaran tots els arbres retirats, i els exemplars es concentraran en dues zones verdes, en les quals també s’instal·laran bancs per seure. Separar els arbres de les zones d’aparcament en millorarà la funcionalitat ecosistèmica, el creixement i el manteniment.

Altres avantatges de la instal·lació de les noves pèrgoles seran la millora de l’asfalt de l’aparcament, que es pavimentarà de nou, i la millora del confort del pàrquing per als usuaris, amb la generació d’espais transitables amb ombra. A més, la presència de la nova infraestructura permetrà, en fases posteriors, promoure accions com la creació d’una zona de recàrrega de vehicles elèctrics.

Fotovoltaica metropolitana: un augment sense precedents

Actualment, en tot el territori metropolità hi ha un total de 13.841 instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum, entre públiques i privades, amb 132,90 MWp de potència.

Aquesta nova instal·lació forma part de les 151 que l’AMB preveu construir entre l’any 2024 i el primer semestre de l’any 2026, que en total produiran una quantitat d’energia equivalent al consum de més de 6.100 llars (16,4 MWp de potència en total) i representarà el 6,32 % del consum energètic de tots els subministraments municipals.

Els 16,4 MWp de les noves instal·lacions s’afegeixen als 1,95 MWp d’instal·lacions ja existents promogudes per l’AMB i finançades parcialment mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), sumant un total de 18,35 MWp. El que equival al consum elèctric d'aproximadament 7.000 llars.

Les 151 noves instal·lacions es desplegaran en el període 2024-2026 amb finançament del Pla de sostenibilitat ambiental (PSA) de l’AMB, fons europeus i la fórmula de col·laboració publicoprivada ESCO. Així, suposaran un increment de gairebé el 13,8 % de la potència instal·lada actualment i sumaran, entre totes les instal·lacions, 16,4 MWp de potència total. D’aquestes, les cinc més grans generaran, de manera combinada, 7 MWp.