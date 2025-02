Sant Adrià de Besòs renova el servei de neteja i recollida de residus

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha adjudicat el nou contracte de neteja viària i recollida de residus per als pròxims cinc anys (2025-2029), amb una inversió de 31,4 milions d’euros, la més alta de la història del consistori en aquest àmbit. L’objectiu és reforçar la neteja de l’espai públic i modernitzar la gestió dels residus amb criteris de sostenibilitat i eficiència.

Principals millores del servei

1. Neteja viària més eficient i sostenible

El nou contracte suposa una renovació en profunditat del servei de neteja viària, amb noves tecnologies i més freqüència en les actuacions:

Vehicles més ecològics i silenciosos: Es renova tota la flota amb vehicles elèctrics i amb etiqueta ECO per reduir emissions i soroll.

Neteja també en diumenges i festius: S’amplia el servei per garantir una millor higiene als carrers, amb tractaments mecanitzats i reforç de l’escombrada manual.

Més neteja a la platja a l’estiu: Es reforçarà la neteja a les dues platges de la ciutat durant la temporada alta amb escombrada motoritzada.

Manteniment regular de contenidors i papereres: S’implanta un equip especialitzat en la neteja externa d’aquests elements per millorar-ne l’estat.

Recuperació d’espais municipals: Es realitzarà la neteja i desbrossada de 2,3 hectàrees de solars municipals per evitar acumulacions de brutícia.

Tecnologia per reduir la contaminació acústica: S’introdueixen bufadors elèctrics i escombradores amb sistemes d’insonorització per minimitzar l’impacte sonor.

Fregat mecànic dels carrers: Es duran a terme 26 jornades anuals per millorar la neteja en zones amb més trànsit de vianants i vehicles.

2. Un nou model de recollida de residus més modern i eficient

La recollida de residus també es transforma amb una flota renovada i nous sistemes per facilitar el reciclatge i optimitzar el servei:

10 nous camions de recollida sostenible: La flota de vehicles es modernitza per ser més eficient i respectuosa amb el medi ambient.

Renovació completa dels contenidors: S’instal·laran nous models metàl·lics equipats amb sensors d’ompliment, que permetran optimitzar les rutes de recollida i evitar desbordaments.

Creació de 6 mini punts verds de proximitat: Aquests espais facilitaran el reciclatge de residus especials a diferents punts del municipi.

Nous sistemes de recollida selectiva: S’amplien les opcions per separar millor els residus, incloent vidre, tèxtil, oli usat, piles i altres residus especials.

Més recollida comercial porta a porta: Es reforça el servei per als establiments, augmentant la freqüència de recollida de paper, cartró comercial i envasos.

Un desplegament en dues fases

El contracte es desplegarà progressivament per garantir una transició efectiva cap al nou model:

Fase I (2025): Es posen en marxa les primeres millores, com la neteja en diumenges i festius, la introducció de nova maquinària i l’inici del reforç de personal.

Fase II (a partir de 2026): Es desplegarà completament el nou servei, amb la substitució de tots els contenidors, la incorporació dels nous vehicles i la implementació de tots els sistemes de recollida modernitzats.

Amb aquest nou contracte, Sant Adrià de Besòs aposta per una ciutat més neta, eficient i sostenible, millorant tant la neteja viària com la gestió dels residus per oferir un servei de més qualitat a la ciutadania i amb serveis modernitzats que milloraran la qualitat de vida de la ciutadania.