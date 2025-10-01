L’Ajuntament de Sabadell liderarà un projecte per produir i compartir energia que suma ciutadania i empreses.
L’Ajuntament de Sabadell impulsa un projecte per produir i compartir energia renovable des de la pròpia ciutat: es crearà una comunitat energètica local amb la participació de la ciutadania, les empreses i els serveis públics. Una iniciativa que vol avançar cap a un model energètic més sostenible, eficient i just, i que reforça l’aposta de la ciutat per aprofitar els seus propis recursos de manera col·lectiva.
D’aquesta manera, Sabadell es converteix en la ciutat més gran de Catalunya que impulsa una comunitat energètica local. Aquest nou pas s’afegeix a l’experiència que Sabadell ja té en la gestió dels recursos naturals. La ciutat és un referent en reutilització d’aigua. Per una banda, gràcies a la depuradora de Sant Pau de Riu-sec —un model internacional— i les actuacions que permeten fer arribar aigua regenerada a més punts del municipi. Per l’altra, amb la nova potabilitzadora de Serra d’en Camaró, que permetrà aprofitar fins a 1 hm³ d’aigua procedent de mines i pous locals, l’equivalent al consum d’unes 6.800 famílies. L’objectiu és clar: reduir la dependència de recursos externs, sovint incerts o intermitents, en un context marcat pel canvi climàtic.
Ara, aquest mateix enfocament s’aplica també a l’energia: generar una part de la que es consumeix, fer-ho des de Sabadell mateix i posar-la al servei de tothom.
#ARA Presentació del nou projecte d’energia renovable de Sabadell— Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) July 25, 2025
Sabadell aposta per l’energia neta i compartida
Neix la nova comunitat energètica local amb participació de veïns, empreses i serveis públics
Sabadell serà la ciutat més gran de Catalunya amb una… pic.twitter.com/3Vk9JErmy1
Per què és important fer aquest pas?
Els darrers anys han deixat clara la vulnerabilitat del sistema energètic global. L’impacte de la pandèmia, l’augment dels preus, la guerra d’Ucraïna o els canvis als mercats internacionals han evidenciat la necessitat de buscar alternatives més segures i properes.
Sabadell consumeix actualment 602,68 GWh d’energia a l’any. Només un 10% prové de fonts renovables, mentre que el 90% depèn encara de combustibles fòssils.
Energia feta a Sabadell i compartida amb tothom
La nova comunitat energètica es basarà en la instal·lació de plaques solars a les cobertes d’edificis, tant públics com privats. L’energia produïda es distribuirà entre les persones i entitats que en formin part. Així, cada membre podrà consumir part de l’electricitat generada i reduir el preu de la seva factura.
La gestió es farà de manera compartida i participativa. L’Ajuntament liderarà i coordinarà el projecte com a garant del bon funcionament, que es constituirà com una societat mixta: el consistori en tindrà un 40% de participació, els inversors locals un 30%, l’associació de consumidors domèstics un 15% i l’associació de consumidors empresaris el 15% restant. Això permetrà que ciutadania, empreses i serveis públics tinguin un paper actiu en l’ús de l’energia verda.
Sabadell ja compta amb un pla d’inversions en plaques fotovoltaiques. Actualment, 12 equipaments municipals disposen d’instal·lacions en funcionament, que ja formaran part de la comunitat. Aquestes instal·lacions generen una producció anual de 211.804,28 kWh i permeten un estalvi de més de 31.770 € cada any.
Paral·lelament, ja hi ha en projecte la instal·lació de plaques solars en nous equipaments. En aquest mandat, està previst incorporar-ne a les escoles Illa i La Romànica, al Mercat de Merinals i a Cal Balsach, amb una inversió total propera als 2 milions d’euros.
Quins beneficis tindrà?
Aquesta nova manera de produir i consumir energia té molts avantatges. Des del punt de vista ambiental, es reduirà la contaminació i les emissions de CO₂, produint energia neta, feta aquí mateix i sense necessitat de transportar-la llargues distàncies. Això vol dir menys impacte ambiental i una millor eficiència.
En l’àmbit econòmic, permetrà estalviar diners en la factura de la llum, tant a les famílies com a les empreses i a l’Ajuntament. A llarg termini, pagar menys per l’energia farà que les llars estiguin més protegides davant pujades de preu, i que els negocis siguin més competitius. De fet, igual que l’ús d’aigua regenerada ja ha suposat un avantatge competitiu per a moltes empreses, l’energia renovable local pot representar un nou impuls per al teixit productiu de Sabadell.
Actualment, els equipaments municipals consumeixen 8.160 MWh anuals, el sector terciari (comerç, restauració i serveis) en consumeix 271.000 MWh i una llar de Sabadell, de mitjana, uns 3,5 MWh l’any. Amb la comunitat energètica en marxa, es preveu un estalvi aproximat del 25% per al conjunt d’equipaments municipals, del 50% per al sector terciari, i del 25% en el rebut elèctric per a cada llar que hi participi.
Socialment, la comunitat energètica facilitarà que tothom pugui tenir accés a una energia neta i assequible, visqui on visqui i tingui els recursos que tingui. A més, permetrà que la ciutadania formi part activa del canvi energètic.
Diverses formes de participar-hi
La comunitat energètica estarà oberta a la participació de persones, empreses i entitats, que podran implicar-s’hi de diverses maneres.
Una de les formes de col·laborar és oferint la teulada d’un edifici –públic o privat– per a la instal·lació de plaques solars. En aquests casos, les persones propietàries subscriuen un acord de cessió de la coberta amb la comunitat energètica, que és qui fa la inversió i la instal·lació, i n’assumeix la gestió. A canvi, qui cedeix la teulada es beneficia d’energia a un millor preu.
També es pot optar per fer la inversió de manera individual. En aquest cas, la persona passa a ser propietària de la instal·lació i pot cedir els excedents d’energia a la comunitat energètica. Això permet compartir els beneficis amb altres membres.
Finalment, es podrà participar com a consumidor o consumidora d’energia renovable. En aquest cas, les persones s’integraran a través d’una associació de consumidors i les empreses, a través d’una associació empresarial. Aquesta fórmula facilitarà que qualsevol ciutadà o negoci, independentment de si pot instal·lar plaques o no, pugui accedir a energia neta i local generada a Sabadell.
Propers passos per fer realitat la comunitat energètica
La constitució de la comunitat energètica local es desplegarà en dues fases clau que marcaran l’inici del projecte.
La primera serà l’obertura d’un expedient d’activitat econòmica per a la creació d’una Comunitat Energètica participada per l’Ajuntament. Aquest pas, previst per a finals d’any, és necessari per posar en marxa el projecte de manera formal i començar a construir la comunitat.
Un cop aprovada, s’iniciarà un procés en el que es definirà com funcionarà la comunitat, se seleccionaran les entitats que garantiran la participació ciutadana i empresarial, i s’establiran les normes i el sistema per organitzar-se i finançar-se.
A més, ja està previst continuar ampliant la comunitat energètica. S’estan estudiant més de 70 equipaments municipals més per valorar-hi la instal·lació de plaques solars, amb l’objectiu d’aprofitar tot el potencial de la ciutat i fer arribar els beneficis de l’energia renovable al màxim nombre de persones possible.