Sabadell acull la primera Fira del Llibre ecoeditat

Una vintena de parades d’editorials i llibreries entre les quals hi ha Akiara Books, Manifest Llibres, Verso Libros, Comanegra, Sidillà, Caballo Regalado, Neret Edicions, Llibres del delicte, Yekibud Editores, Descontrol, Wanafrica, llibreria Mala Peça o Pol·len edicions, mostraran les seves publicacions.

La Fira, que es durà a terme a la plaça Dr. Robert de Sabadell, comptarà amb una programació per a tots els públics entre les quals destaquen les dues caps de cartell: Pia Hollenstein i Isabel Moreno.

L’esdeveniment està organitzat per l’Institut de l’ecoedició i té el suport de l’Ajuntament de Sabadell, el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, i l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental.

Pia Hollenstein, activista climàtica

A principis d’abril coneixíem que el Tribunal Europeu dels drets humans condemnava a l’Estat suís per inacció climàtica. Donava així la raó a la demanda presentada per Klimaseniorinnen Schweiz (Dones en Lluita), una entitat formada per més de 2.500 dones grans -la majoria tenen més de 75 anys-, que acusaven les autoritats del seu país de fer una política ambiental insuficient. La gran sala del Tribunal concloïa que es violava l’article 8 de la convenció que protegeix la vida privada i familiar.

Aquesta històrica resolució fou celebrada per l’activisme climàtic d’arreu, ja que pot esdevenir la primera peça a caure de les polítiques ambientals poc ambicioses. A més, el fet que hagi estat promoguda per dones, i dones grans, li dona un valor especial. Pia Hollenstein n’és una d’elles, i farà la xerrada del diumenge dia 2 a les 13 h.

Isabel Moreno, física i meteoròloga, autora del llibre Cambio climático para principiantes

El dissabte a les 12 h tindrem la conferència d’Isabel Moreno, física i meteoròloga, autora del llibre Cambio climàtico para principiantes (Penguin Random House). Isabel Moreno és una reconeguda presentadora de la secció d’El Temps per a diferents mitjans, i actualment al programa Aquí la Tierra de RTVE. També és ambaixadora del Pacte Climàtic Europeu i col·laboradora en nombrosos mitjans de comunicació.

Amb el llibre, Cambio climático para principiantes s’entenen les bases del canvi climàtic a través d’un viatge per terra, mar, aire i gel; s’entenen els orígens de fenòmens com les inundacions, les sequeres, i com fer front a aquest repte.

Programació de la fira

A banda d’aquestes dues xerrades, la fira comptarà amb una programació variada i per a totes les edats. Amaya Sánchez, d’WWF oferirà la xerrada juvenil “Nuestro tenedor es un arma de destrucción y de construcción masiva”. La il·lustradora Anna Font oferirà un taller infantil per a construir ocells de paper. Més tard, la periodista Marta Molina moderarà una taula rodona sobre transició ecosocial amb Rubén Suriñach, Alfonso del Val, Maite Mompó, Anna Lara i Judit Alonso. El diumenge al matí a les XX, abans de la xerrada de Pia Hollenstein, hi haurà un taller de bombes de llavors a càrrec de la cooperativa L’Ortiga. I finalment, com a cloenda, comptarem amb una glosada a càrrec de Cor de Carxofa (Núria Casals, Ferriol Masip i Yago Calbet), amb l’acompanyament musical de Marcel Marimon.

Per què una fira del llibre ecoeditat?

L’emergència climàtica és una realitat que demana un canvi en els nostres hàbits de vida i de consum. El sector editorial no n’és una excepció, ans al contrari, per la seva vinculació indissoluble amb la cultura i el pensament crític, hauria de ser-ne un sector capdavanter. Amb l’empenta d’una administració pública que aposta i aposti per una transició cap a una indústria editorial verda, l’ecoedió esdevé una realitat que necessita espais per a desenvolupar-se i ser comunicada.

Actualment, l’Institut de l’ecoedició exigeix, per a obtenir el Segell Llibre ecoeditat, tres criteris: producció local, ús de paper FSC, i càlcul i comunicació de la petjada ambiental del llibre. A banda, suggereix 9 criteris més per a minimitzar l’impacte ambiental del llibre: https://institutecoedicio.cat/que-es-lecoedicio/

En un moment d’auge de fires literàries, cap d’elles té la vessant climàtica com a prioritat i com a objectiu de difusió. Cal una fira que difongui el plaer de la lectura i que promocioni el contacte entre editorials i públic, però que també sigui un aparador per les iniciatives que tenen la sostenibilitat com a prioritat i que pugui esdevenir un dels primers espais de reflexió sobre l’ecoedició i el consum conscient.

En aquesta fira, tots els llibres compliran el primer criteri de l’ecoedició: la producció local. 98,066 milions de llibres impresos anualment segons l’informe “Estadístiques culturals de Catalunya” del Departament de Cultura signifiquen 98,066 milions de potencials impactes l’any en la conscienciació ambiental de la societat. Aquesta xifra s’associa a una mitjana de 46.651 tones de CO 2 emeses el 2020 pel sector editorial. D’aquestes dades extraiem com a conclusió que el sector editorial probablement no té un elevat impacte ambiental, però sí que ho és el seu impacte social i cultural.

No disposem de dades globals d’impressió deslocalitzada, però el que sí que sabem és l’impacte de la impressió no local, que multiplica per dues vegades en el cas d’imprimir a Eslovènia, o vuit vegades en cas d’imprimir a Taiwan, la petjada ambiental de la impressió. Així, podem afirmar que si una editorial que actualment imprimeix les seves publicacions de forma deslocalitzada passés a treballar exclusivament amb impremtes locals, compliria amb l’objectiu de les Nacions Unides de reducció d’un 7,6% de les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle (GEH).

Per això, la conscienciació, el canvi de pràctiques i la comunicació d’aquesta estratègia industrial verda dins del sector editorial esdevé de vital importància per a una descarbonització de la societat i un canvi en el model de vida i consum.

Jornades d’estratègia professional de l’ecoedició, 31 de maig de 2024

A banda de la fira dels dies 1 i 2 de juny, l’Institut de l’ecoedició, amb la col·laboració del departament d’Acció Climàtica, organitza el dia anterior, unes jornades professionals per a aprofundir en l’ecoedició, és a dir, en minimitzar la petjada ambiental dels llibres en paper.

En aquestes jornades, l’ecòloga Teresa Sauras, de la Universitat de Barcelona farà la conferència inaugural per, tot seguit, passar a les dues taules temàtiques: la de l’administració, on, des de l’Ajuntament de Sabadell, l’Institut Català de l’Empresa Cultural, l’Administración General del Estado i el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico s’aprofundirà en les polítiques públiques per a l’ecoedició; i la del sector, una trobada entre editores i autores per a reforçar el vincle entre contingut i continent.

Aquestes jornades tindran lloc al Casal Pere Quart de Sabadell entre les 9:30 h i les 13:30 h i cal inscripció prèvia aquí: https://institutecoedicio.cat/fira-del-llibre-ecoeditat-de-sabadell/