Reus posa en marxa la primera illa emergent de gran capacitat

L'Ajuntament de Reus continua avançant en la millora del sistema de recollida selectiva de residus amb la posada en marxa de la primera illa emergent de gran capacitat al centre de la ciutat, en concret al carrer Salvador Espriu.

La substitució progressiva dels contenidors soterrats per illes emergents de gran capacitat és una mesura prevista en l’ampliació del contracte de recollida de residus que s’implantarà progressivament al llarg d’aquest any. Aquest vespre s’estrenarà la primera illa emergent de gran capacitat al carrer Salvador Espriu. L’horari de recollida serà el mateix que el de les tres illes emergents que funcionen des de fa un parell d’anys a la placeta dels Argenters, al carrer de la Presó i a la plaça del Teatre en l’horari habitual de recollida de 19 a 23 hores.

El desplegament d’aquesta nova illa emergent s’ha acompanyat durant aquesta darrera setmana amb una campanya de sensibilització amb un equip de dues persones que han estat en diferents hores del dia durant tres dies atenent al veïnat i potencials usuaris de l’illa i informant del canvi. En total, 250 persones han passat per la carpa i a tothom se li ha donat el kit de selectiva amb bosses tricolor i un fulletó informatiu sobre el canvi del servei. Els educadors ambientals continuaran informant als veïns i veïnes usuaris d’aquesta illa emergent durant les properes tres setmanes.

A més a més, s'ha visitat a més de 15 establiments comercials de la zona per tal d'informar del canvi i detectar els grans productors de residus. En aquest últim cas, s'ha procedit a incloure'ls en el sistema de recollida porta a porta sempre que ha estat viable.

Cal recordar que els establiments comercials del centre no poden utilitzar aquestes illes i han de fer ús del servei de recollida porta a porta amb cubells individualitzats, un sistema que permet descongestionar els punts de recollida ciutadana i promoure una millor separació de residus.

L'Ajuntament de Reus posa en marxa la primera illa emergent de gran capacitat



S'instal·larà al carrer Salvador Espriu i comença a funcionar a partir d'aquesta tarda en l'horari habitual d'aquest sistema de recollida de la brossa: de 19 a 23 hores



https://t.co/S60KuuMfCI pic.twitter.com/qK4I4tsBeK — Ajuntament de Reus (@reus_cat) February 26, 2025

Nou sistema amb més capacitat

Les noves illes emergents tenen una major capacitat (al voltant dels 7.400 litres enfront dels 3.600 litres de les que s'utilitzen al casc antic); es buiden mitjançant un sistema hidràulic i eliminen els inconvenients dels contenidors soterrats, com la manca de separació de fraccions i els alts costos de manteniment. A més, contribueixen a reduir pudors, milloren la neteja i l'estètica dels carrers i redueixen la contaminació acústica i atmosfèrica gràcies a l’ús de vehicles elèctrics de baix impacte. Aquestes són les primeres illes d'aquesta capacitat i característiques que es posen en funcionament a l'Estat.

Amb aquest nou model de recollida, l’Ajuntament de Reus reafirma el seu compromís amb la millora de la gestió dels residus i la millora dels espais públics, per fer de Reus una ciutat més neta, endreçada i més amable per a tothom.

L’Ajuntament de Reus redueix un 55% el cost de la gestió de la fracció vegetal gràcies al nou sistema de recollida a domicili

Coincidint amb l’inici de l’època d’esporga, el regidor de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, ha fet balanç dels primers mesos del servei a domicili de recollida de restes vegetals i ha recordat el seu funcionament. El sistema implantat el mes de juny de 2024 substitueix els antics contenidors de banyera i les caixes de recollida i es basa en un model més eficient i controlat. A través del servei porta a porta amb sacs reutilitzables, s’ha aconseguit una millor gestió d’aquest tipus de residus, evitant l’ús indegut privat i facilitant el seu tractament i reutilització.

Des que es va posar en marxa el servei, a principis de juny de 2024, s’han recollit 41.090 kg de restes vegetals en 366 recollides a particulars, amb una mitjana setmanal de 12 recollides. Els mesos de tardor han estat els de major volum de recollida, coincidint també amb època de poda, i ara, amb l’arribada de la primavera, s’espera un altre increment de la demanda.

De mitjana, amb les caixes i les banyeres d’esporga que es feien servir abans de posar en marxa aquest sistema, es recollien setmanalment 4.450 Kg i amb el sistema a domicili es recull una mitjana de 1.325 Kg.

Les dades totals de recollida de la fracció vegetal de la ciutat de Reus el darrer 2024 han estat de 257.320 Kg front els 646.005 Kg recollits l’any 2023. El cost del transport i tractament d’aquesta fracció vegetal ha passat dels 38.721,81€ del 2023 als 21.162,94€, un 55% menys de cost. Aquesta reducció tant de quilograms recollits com de costos pel tractament de la fracció és deguda a la reducció dels impropis i a l’ús exclusiu de ciutadans particulars, evitant l’ús indegut per part del sector privat de jardineria, i facilitant el seu tractament i reutilització. Aquest servei no només facilita la gestió de les restes vegetals, sinó que també contribueix a la millora dels índexs de separació de residus orgànics, reduint els impropis. Aquest 2024 s’ha tancat amb 4.723,12 tones respecte les 5.746,46 tones de l’any 2023.

“Iniciatives com aquesta ens ajuden a seguir avançant en el camí de la millora dels índexs de recollida selectiva i a reduir l'impacte ambiental de la gestió de residus”, ha manifestat el regidor Rubio.

Aquest servei està pensat només per a la recollida de l’esporga d’arbres o arbustos que requereixen trituració. La gespa, les flors i la fullaraca es poden reciclar conjuntament amb la fracció orgànica i dipositar-ho al contenidor d’orgànica (color marró).

Les persones interessades han de sol·licitar l’entrega a domicili del sac reutilitzable a través d’un formulari en línia disponible al web municipal, a través del telèfon habilitat, o bé recollir-lo a l’oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus (Edifici Mercat Central - 1a planta C/Josep Sardà i Calià, s/n) de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres (no cal demanar cita prèvia). Es lliurarà un únic sac per habitatge cada setmana.

La recollida es realitza un cop per setmana, tots els dilluns. Al formulari electrònic o presencialment a l’oficina s’escollirà el dilluns que es vol realitzar la recollida. La recollida s’ha de programar dins del termini de 15 dies a comptar des de l’entrega o recollida dels sacs reutilitzables. El dia de recollida caldrà deixar el sac davant de casa, en un lloc on no generi molèsties al veïnat i sigui accessible per l’equip de recollida, abans de les vuit del matí del dilluns acordat però no abans de diumenge a la tarda. L’equip de recollida s’emportarà la fracció vegetal juntament amb el sac, sempre i quan es compleixin les normes establertes, quan la fracció vegetal no contingui impropis. Per sol·licitar una nova recollida caldrà tornar a recollir el sac a l’oficina i concertar el dia de recollida.

Les restes de fracció vegetal provenen de l’esporga d’arbres i arbustos i altres restes vegetals de petita mida, com gespa, fullaraca o rams de flors i representen aproximadament el 5% en pes dels residus municipals. L’aprofitament de la fracció vegetal permet estalviar recursos i millorar la qualitat dels sòls la utilització de fertilitzants orgànics com el compost en el sector agrari, augmentant la matèria orgànica dels sòls agrícoles i millorant la seva fertilitat.

També redueix l’entrada de residus biodegradables als dipòsits controlats i a les plantes incineradores, reduint així problemes d’emissions de gasos, d’olors i de lixiviats que es generen en els dipòsits controlats i contribueix a reduir el risc d’incendis ja que una gestió incorrecta de la fracció vegetal (abocaments o cremes incontrolades) pot derivar en problemàtiques ambientals importants, com risc d’incendis, atesa l’alta combustibilitat de la poda.