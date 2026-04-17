L’Ajuntament de Reus aprova el primer projecte del Pla d'Ombres a la plaça de la Cultura de la Pau
L’Ajuntament de Reus ha aprovat el projecte executiu d’ombratge de la plaça de la Cultura de la Pau, la primera actuació del Pla d’Ombres de Reus, una nova línia d’actuació integrada en l’estratègia municipal per fer front al canvi climàtic i millorar el confort tèrmic de la ciutadania als espais públics. L’actuació s’emmarca en les polítiques municipals de mitigació de l’increment de temperatures com el pla d’arbrat Reus Respira o el desplegament progressiu de refugis climàtics.
El pla municipal respon a la necessitat de millorar l’habitabilitat dels espais exteriors davant l’augment de les temperatures i l’efecte illa de calor. El projecte de la plaça de la Cultura de la Pau és el primer previst d’executar, mentre l’Ajuntament, en col·laboració amb l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis, ja treballa en la redacció dels projectes executius d’ombratge al carrer de Llovera i a la Palma.
Plaça de la Cultura de la Pau
La plaça de la Cultura de la Pau, actualment sense arbrat per la presència d’un aparcament soterrat, és un dels punts prioritaris d’intervenció per garantir ombra i confort, especialment durant els mesos més calorosos.
La intervenció no només millorarà el confort climàtic de l’àrea de jocs, sinó que també contribuirà a redefinir l’espai públic, dotant-lo de més identitat i fomentant-ne l’ús veïnal. La nova zona d’ombra permetrà activitats lúdiques, trobades comunitàries i fins i tot la possibilitat d’acollir usos temporals.
L’actuació preveu la instal·lació d’un sistema d’ombres fragmentades mitjançant una retícula de pilars metàl·lics sobre els quals es disposaran bandes de lona tibades en diagonal. Aquestes generaran obertures romboïdals que permetran el pas de l’aire i la llum, alhora que reduiran la radiació solar directa. La solució, a més, optimitza el comportament davant el vent i facilita el drenatge de l’aigua de pluja, garantint durabilitat i seguretat.
La proposta d’ombratge, desenvolupada a partir de l'avantprojecte redactat pel Centre de Recerca Urbana del Camp (CRUC) de l'Escola d'Arquitectura de Reus en el context de l’Any Gaudí, s’inspira en la vessant més analítica i estructural de l’arquitecte reusenc. El disseny fuig dels recursos iconogràfics habituals i aposta per una solució constructiva eficient, senzilla i racional, basada en criteris de low tech, facilitat d’execució i sostenibilitat econòmica.
El desplegament del Pla d'Ombres de Reus està previst que compti amb una subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona.
Estratègies contra el canvi climàtic
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament inicia el desplegament del Pla d’Ombres, que complementarà les accions de naturalització urbana, l’increment de l’arbrat i la consolidació de la xarxa de refugis climàtics. L’objectiu és avançar cap a una ciutat més resilient, saludable i adaptada a l’emergència climàtica, prioritzant el benestar de la ciutadania i la qualitat dels espais públics.
Reus Respira. El Pla d’Arbrat és una aposta per protegir i incrementar l’arbrat a la ciutat de manera planificada com a política estratègica de lluita contra el canvi climàtic, mitigar les illes de calor urbanes, generar nous espais d’ombra, reduir la temperatura i, en definitiva, millorar l'habitabilitat a la ciutat. Reus Respira (R2) destinarà un pressupost mínim de 150.000 euros cada exercici a la plantació de nou arbrat, amb l’objectiu d’arribar a sumar 5.000 arbres nous en 10 anys, gairebé un 30% més que els que hi ha plantats en l’actualitat, 18.400.
Refugis climàtics. L’Ajuntament ha iniciat a les escoles el desplegament de refugis climàtics. En el marc del projecte RENATUReus ja s’han inaugurat les instal·lacions a les escoles General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny i Teresa Miquel. Les actuacions de naturalització han permès adaptar els patis al context climàtic d’augment de temperatures generant zones d'estada confortables a partir de solucions basades en la natura. En paral·lel, l’Ajuntament ja treballa en el projecte. Del cinquè refugi, que es farà a l’escola Eduard Toda.
RENATUReus. L’Ajuntament ha impulsat RENATUReus un projecte per a la renaturalització i resiliència de la ciutat que incideix en tres àmbits: l’impuls de la infraestructura verda i la connexió entre espais verds i espais d’aigua; l’increment de la biodiversitat i estratègies per a la seva conservació; i actuacions en resposta al canvi climàtic per millorar l’habitabilitat dels entorns urbans. Un primer bloc són accions de planificació, amb l’objectiu de concretar estratègies i plans d’actuació. Un segon bloc són actuacions a l’espai urbà i periurbà. I un tercer bloc són accions de divulgació, comunicació i participació ciutadana.