'Reduir', moda que denuncia els efectes de la sobreproducció tèxtil

Recordant que a Catalunya només es recicla el 12% dels residus tèxtils, la col·lecció promou la reducció del consum com a primer pas per disminuir aquest impacte i frenar-lo. Els teixits reciclats i naturals com el cotó, la seda i el cànem, són els protagonistes de la col·lecció, que proposa la combinació de peces bàsiques i atemporals i peces artesanals. “El missatge que vull transmetre és que cal reflexionar abans de comprar per frenar l’actual deriva”, apunta Ponsa.

Des de la planta de triatge tèxtil Solidança de Sant Just Desvern, on s’ha fet la desfilada, Miriam Ponsa destaca que l’emergència climàtica “ha posat sobre la taula” l’impacte del model ‘fast fashion’, basat en l’explotació il·limitada dels recursos naturals i humans. En aquest sentit, aposta per un canvi de model “basat en la sostenibilitat, la transparència i la responsabilitat social”.

Amb la premissa de reduir el consum, la dissenyadora fa una crida a no comprar compulsivament i a informar-se abans de fer-ho. "No compris si no ho necessites, ni si no està produït d'una forma ètica. I el que és més important, compra peces de roba que durin molts anys, que no acabin seny un residu al poc de comprar-les", afegeix.

Segons Ponsa, la compra amb consciència ha de guiar el consum responsable i és per això que des de fa dos anys la seva marca aposta per un format 100% de prevenda, un sistema de producció sota demanda que afavoreix un model més sostenible, ja que evita la sobreproducció i l’acumulació d’estocs innecessaris.

La dissenyadora recorda que a Catalunya cada persona consumeix anualment entre 21,5 i 26 quilos de roba, però que només es recull selectivament el 12% dels residus tèxtils, un percentatge molt allunyat del de les altres fraccions de residus. Això implica que la gran majoria d’aquests residus s’incineren o es tiren als abocadors, el que suposa la pèrdua de molts recursos que es podrien haver mantingut i reincorporat al sistema productiu.

Peces bàsiques i atemporals

La col·lecció proposa la combinació de peces bàsiques i atemporals i peces artesanals que són el resultat d'exercicis artístics tèxtils per reduir materials sobrants. Es proposen noves formes creatives com a solucions d'eco-disseny.

Les peces s'han treballat amb artesans del territori que les han creat a mà amb sobrant de fil i de cintes. El teixit experimental és un dels eixos principals d'una col·lecció que trasllada noves propostes per reduir residus.

Reduir és una col·laboració amb Solidança, entitat que promou la inserció sociolaboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat social en l’àmbit de les activitats ambientals a Catalunya. Està especialitza en el tractament de residus tèxtils a través del Programa Roba Amiga.