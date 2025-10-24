Recuperació de l’Ecorail del Bages

Ferrocarrils i la Mancomunitat del Cardener signen un acord per reprendre el funcionament de l'Ecorail.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener han signat un conveni de cessió d’ús del tram ferroviari de Manresa a Sallent, entre Sant Iscle a Sant Fruitós de Bages i l’estació de Sallent, per recuperar l’activitat turística de l’Ecorail.
L’Ecorail és un projecte que aprofita el tram de vies del ramal de Sallent per convertir-les en part d’un sistema de transport turístic sostenible. Mitjançant dos vehicles elèctrics i homologats, el Trenpat i el Ciclorail, l’activitat proposa un recorregut de 8 quilòmetres sense desnivells, apte per a tothom, amb vistes a Montserrat i el Pla de Bages. Està previst que l’Ecorail entri en funcionament durant l'any 2027.
L’activitat de l’Ecorail va néixer l’any 2009, com Ecorail del Cardener, amb l’objectiu d’oferir una experiència turística basada en dos vehicles lleugers de baixa velocitat.
Avui dia, el Ciclorail, és un bastidor metàl·lic adaptat a les vies del tren sobre el qual s’instal·len dues bicicletes que avancen amb la tracció que reben del pedaleig i el Trenpat, un petit tren remolcat per bicicletes elèctriques amb capacitat per a sis persones, accessible i apte per a tothom.
El recorregut tindrà una longitud de 8 quilòmetres i circularà pels municipis de Sallent, Santpedor i Sant Fruitós de Bages. L’activitat es durà a terme en els períodes que estableixi la Mancomunitat atès que el ramal cedit per FGC no acull actualment servei de mercaderies.
La recuperació de l’Ecorail ha de convertir-se en un nou recurs turístic que permetrà descobrir indrets del territori d’interès històric, patrimonial i paisatgístic del Bages.
La regidora de turisme de Sant Fruitós de Bages, Carme Cruz, ha pres part en l’acte de signatura d’aquest conveni entre el president d’FGC, Carles Ruiz Novella, i l’alcalde de Súria i president de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, Albert Coberó Aymerich.