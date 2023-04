Reconeixement a un projecte de zero residus a hospitals catalans

La candidatura ha estat una de les 16 finalistes entre els 58 candidats nominats. Els guardons es lliuraran el pròxim 1 de juny en una cerimònia a Dublín, en el marc del Dublin Circular Economy Hotspot.

El projecte Vestim els quiròfans amb zero residus i amb menys emissions, impulsat per Axioma Solucions, ha fomentat un nou model de servei per a cinc hospitals catalans, amb la substitució progressiva del material tèxtil quirúrgic d’un sol ús per material reutilitzable, garantint els requisits d’esterilitat i traçabilitat. Material com ara bates quirúrgiques estèrils, pijames quirúrgics i bates de protecció han permès evitar la generació de 10.226 quilos de residus sanitaris de grup 2, gràcies a la participació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Mollet.

Els finalistes de l'EWWR 2022 han estat:



Administració o organització pública

Dóna una segona sessió al teu vestit! implementat per Bergischer Abfallwirtschaftsverband, a Lindlar;

Eco Fashion Competition implementat per l'Ajuntament de Lisburn Castlereagh i el South Eastern Regional College, a Lisburn;

Els residus estan passats de moda... Deixa que la teva roba escrigui la seva pròpia història implementada per la Ciutat d'Atenes.

Empresa / Indústria

Vestir els Quiròfans amb zero residus i menys emissions implantats per Axioma Solucions Integrals i Serveis de Suport Sanitari S.A., a diversos hospitals de Catalunya;

RE-TEATRE realitzat per Barbara Sárdi, a Kecskemét;

“Sustainable Fashion Challenge” al Musée Océanographique implementat per Inès Bensalah i Serge Gobbi, a Mònaco.

Associació / ONG

Campanya de comunicació "Hai la stoffa giusta?" implementat perFare ECO, a Reggio Calàbria;

Fashion Forever Festival implementat per Keep Northern Ireland Beautiful;

Re:textile una manera de fer una declaració! implementat per Gästrike återvinnare, a Gävle.

Establiment educatiu

Panells acústics de material reciclat implementats per St. George British International School, a Leioa;

Mar de Peces implementat pel CP Gaspar Melchor de Jovellanos, a Gijón;

ÖKO DIVATHÉT-ECO FASHION WEEK implementada per Erika Csákvölgyi (escola elemental Kétegyházi Márki Sándor), a Kétegyháza.

Ciutadania

Dou-te se vies buscar! (te'l dono si véns a buscar!) implementat per Raquel Cardoso, a Porto;

Repair Café Talheim implementat per District Office Heilbronn, divisió de gestió de residus en cooperació amb Citizens i LebensWerkstatt Talheim, a Talheim;

UPSY-Unique planet Sustainable Young implementat per Francesca Passeri, a Parma.

Més de mil activitats a Catalunya

El Premi Europeu de Prevenció de Residus distingeix iniciatives dutes a terme durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), tenint en compte criteris d’originalitat, innovació, adaptabilitat a altres contextos regionals o locals, mobilització del públic objectiu i durada. En la passada edició de la Setmana, que es va dur a terme el mes de novembre en 36 regions de 30 països, es van organitzar 16.129 activitats arreu d’Europa. A Catalunya se’n van organitzar 1.162, promogudes per 272 entitats, tant públiques com privades, en 39 comarques.

Aquesta iniciativa se celebra a Catalunya des de l’any 2008 i la coordina l’Agència de Residus de Catalunya. Durant una mateixa setmana, i arreu d'Europa, es duen a terme accions de sensibilització i es donen a conèixer estratègies de reducció de residus. Enguany, la XV Setmana Europea de la Prevenció de Residus se celebrarà del 18 al 26 de novembre de 2023 i posarà l’èmfasi en els envasos, per potenciar estratègies d’ecodisseny en la seva concepció i en la seva reutilització.