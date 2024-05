Reconeixement a la bona recollida selectiva de paper i cartró

El programa Pajaritas Azules d'Aspapel ha celebrat la 8a edició sota el lema “El Paper de tots”, reconeixent l'excel·lència de la seva gestió en la recollida selectiva per al reciclatge de paper i cartró a 47 entitats locals (ajuntaments i agrupacions de municipis) de 15 comunitats autònomes. Del conjunt d'entitats locals premiades, 40 han obtingut el màxim reconeixement amb tres guardons; tres n'han obtingut dos; i quatre n'han rebut una.

Aquests guardons es concedeixen a partir de l'avaluació anual de 21 indicadors que analitzen tots els aspectes que afecten la recollida del contenidor blau i recollides complementàries , campanyes d'informació i conscienciació ciutadana, regulació i planificació de la gestió, així com taxes de recollida i traçabilitat.

Com a novetat, aquest any s'ha fet entrega del premi “Pajarita Ilustre” a aquelles entitats locals que porten més de cinc anys consecutius obtenint el reconeixement màxim, és a dir, tres Pajaritas Azules, demostrant el seu ferm compromís amb la millora contínua en gestió de la recollida selectiva de paper i cartró. En total, 22 entitats han obtingut aquesta Pajarita Ilustre, destacant especialment el Consorci de Residus i Energia de Menorca, l'Ajuntament de Lleida, l'Ajuntament de Logronyo i l'Ajuntament de Fuenlabrada, els quals es van fer amb una menció especial per haver aconseguit les tres Pajaritas Azules des de l'inici d'aquest programa, és a dir, durant vuit anys consecutius.

L'acte de lliurament de les Pajaritas Azules va estar encapçalat per Miryam Álvarez Páez, secretària general de Coordinació Territorial i Eduardo Querol, president d'Aspapel, que va posar en relleu que “Espanya és al podi dels països que reciclen més paper i cartró, perquè som el tercer país de la Unió Europea amb més volum de reciclatge d'aquest material. A més, anem davant de la legislació en el reciclatge d'envasos de paper i cartó. Segons les darreres dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el 2021 es van reciclar el 77,9% dels envasos de paper i cartró, una xifra que supera amb quatre anys d'antelació l'objectiu establert per al 2025.”.

Durant la trobada, es va mostrar el vídeo de la campanya “Dobla i Recicla”, iniciativa que va comptar amb el reconegut actor de doblatge Ramón Langa per traslladar al ciutadà que amb el petit gest de doblegar del cartró abans d'introduir-lo al contenidor blau , tots podem ser protagonistes del reciclatge.

Segons previsions d'Aspapel, el 2023 s'han recollit selectivament al nostre país 4,4 milions de tones i s'han reciclat 5 milions de tones de paper i cartó usat . Aquestes dades continuen posicionant aquesta indústria com un referent a Europa, fent que Espanya sigui el tercer país de la Unió Europea amb més volum de reciclatge d'aquest material.

AJUNTAMENTS COMPROMESOS AMB EL RECICLATGE

Les comunitats autònomes amb més entitats locals premiades han estat la Comunitat de Madrid, Catalunya i Andalusia amb vuit entitats, Castella i Lleó amb cinc i Illes Balears amb tres. Els segueixen el País Basc, Castella-la Manxa, Aragó, Illes Canàries i Galícia amb dues, i La Rioja, Principat d'Astúries, Extremadura, Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, amb una entitat guardonada cadascuna.

Entre les entitats locals que han rebut el màxim reconeixement amb la Pajarita Il·lustre hi ha els ajuntaments de Cadis, Còrdova-Sadeco, Gijón-Emulsa, Granadilla d'Abona-Sermugran, Lleida, Barcelona, ​​el Prat de Llobregat, Mollet del Vallès, Ciudad Real, Sòria, Valladolid, Logronyo, Fuenlabrada, Coslada, Getafe–Lyma, Bilbao, Diputació de Còrdova-Epremassa, Mancomunitat de Municipis de la Costa del Sol Occidental, Consorci d'Agrupació núm. 1 d'Osca–Grhusa, Consorci de Residus i Energia de Menorca, Consorci RSU de Ciudad Real – RSU MIG AMBIENT, Mancomunitat de San Marcos. Així mateix, les tres Pajaritas Azules també han anat a parar als ajuntaments de Màlaga-Limasam, Sant Ferran, Sevilla-Lipasam, Saragossa, Calvià-Calvià 2000, Palma de Mallorca-Emaya, Castelldefels, Reus, Sant Boi de Llobregat, Terrassa- Ecoequip, Burgos, Segòvia, Càceres, Las Rozas de Madrid, Leganés, Pinto, Rivas-Vaciamadrid–Rivamadrid i Lorca–Limusa.

Per la seva banda, els Ajuntaments de Dos Hermanas, Salamanca i Paterna han rebut dues Pajaritas Azules. Finalment, els Ajuntaments de Las Palmas de Gran Canària, Madrid i els concellos de Lugo i Ourense han rebut una Pajarita Blava.

Amb vuit anys d'història, Pajaritas Azules és un programa anual d'assessorament, avaluació i reconeixement de la qualitat de la gestió municipal de la recollida selectiva per al reciclatge de paper i cartó enfocat a la millora contínua.

Per mantenir o progressar de categoria, les entitats que participen a Pajaritas Azules han de desenvolupar un pla de millora, ja que cada any el programa és més exigent a cadascun dels seus 21 indicadors. Per aconseguir-ho, des de Pajaritas Azules s'activa un pla de mesures correctives i un assessorament tècnic per a cada participant.

De la mateixa manera, la qualitat del material recollit és un element essencial per a leconomia circular del paper. Per això, per poder optar a ser reconegut amb qualsevol dels tres nivells de Pajaritas Azules, cal disposar d'un procediment de control i millora de la qualitat i que la mitjana d'impropis, aquells residus que són dipositats incorrectament en un contenidor, sigui igual o inferior al 10% en pes sec.

Com a resultat, les entitats locals que cada any es distingeixen per la seva excel·lència obtenen una, dues o tres Pajaritas Azules, segons un barem objectiu a partir dels resultats obtinguts a l'avaluació.