Recollida de residus per la revetlla de Sant Joan

L’AMB, en col·laboració amb els 8 ajuntaments metropolitans del litoral, posa en marxa un dispositiu especial de neteja intensiva de les platges, així com de manteniment, que tal com estava previst va començar a les 6.00 h del 24 de juny i s’allargat fins a les 9.30 h.

El dispositiu es va desenvolupar amb normalitat, sense grans incidències i segons la planificació prevista. S’han recollit un total de 25,5 tones, un increment del 15% respecte a 2024. S’ha incrementat sobre tot a Castelldefels, Badalona i Montgat.

S’han recollit 80 fogueres, amb una important reducció respecte a les 118 de 2024 fogueres (tot i estar totalment prohibides a les platges). La reducció més important s’ha donat a Castelldefels, que s’han reduït a la meitat.

En aquesta edició s’ha de destacar que molts usuaris, que ja eren coneixedors de l’operatiu, van marxar de la platja abans de la neteja. La qual cosa ha implicat una millora del civisme, ja que s'han produït poc incidents de vandalisme (exceptes grafits) del mobiliari i dels equipaments de platges les platges, una tendència positiva que es repetei els darres anys.

El problema més important però, és la quantitat de tendes de campanya que s'instal·len a les platges, això fa que la neteja acabi més tard. En Castelldefels, per exemple, la presència d'aquetes tendes va impedir realitzar la neteja de tota la platja. Cal recordar que la llei de costes prohibeix l’acampada a les platges.

Pel que fa a l'afluència, ha estat molt similar a la del 2024.

Equips de neteja i seguretat

Cal destacar, de nou, el suport imprescindible de les policies locals i guàrdies urbanes, que des de les 6.00 h van estar avisant als usuaris de que havien de retirar les tendes per obrir pas a les garbelladores i a tot l’equip d’operaris de neteja manual.

Així, el personal tècnic dels ajuntaments i de les seves policies locals han ajudat molt al desallotjament dels espai per a netejar adequadament la platja. A l’hora d'iniciar el dispositiu, entre les 6h i 06.30h del matí, la major part de la gent ja anava sortint de la platja.

Aquest ajut ha permès als equips de neteja manual, per exemple, actuar a zones dunars, vores de passeig, accessos, i totes les zones on no va ser possible la neteja amb garbelladora, com en platges afectades per la regressió; amb molta pendent o molt estretes.

A les 08.30 algunes platges ja han quedat netes (com Montgat, Viladecans i Gavà) i en aquelles on hi havia més afluència d’usuaris i presència de tendes de campanya ha estat a les 9.30h.

El dispositiu ha continuat durant tot el dia 24 i també la nit del 24 a 25, repetint el garbellat de totes les platges, retirant fogueres (ja fredes), i repassant la neteja manual.

Durant les següents jornades, també es passa l’electroimant amb el tractor per recollir elements metàl·lics que puguin quedar, moltes vegades generats a partir de les fogueres (claus, cargols, xapes metàl·liques d’elements de fusta cremats).

Per part del servei de manteniment d’equipament i mobiliari de platges, en paral·lel a les feines de neteja, s'està fent una inspecció de tots els elements per tal de garantir la seguretat del usuaris i el funcionament del servei. No s’ha rebut cap avís d’urgència ni s'ha hagut de realitzar cap actuació durant la nit de la revetlla.