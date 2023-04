Quina ha estat la qualitat de l'aire a Catalunya l'any 2022?

La Generalitat de Catalunya ha publicat de l'informe d’avaluació "La qualitat de l’aire a Catalunya 2022 – Xarxa Automàtica".

Amb les mesures obtingudes durant el 2022, les partícules PM 2.5 , el benzè, el sulfur d’hidrogen, el diòxid de sofre i el monòxid de carboni mostren nivells de concentració que compleixen els objectius de qualitat de l’aire de la normativa, i tenen nivells que es troben per sota dels màxims permesos.

Durant l’any 2022, els contaminants que han presentat algun incompliment dels objectius de qualitat de l’aire han estat tres: diòxid de nitrogen (NO 2 ), material particulat de diàmetre inferior a 10 μm (PM 10 ) i l’ozó troposfèric (O 3 ). S’ha enregistrat 1 superació del valor límit anual de NO 2 , 1 superació del valor límit diari de PM 10 i, per a l’ozó troposfèric, s’ha superat el llindar d’informació, el valor objectiu per a la protecció de la salut humana i el valor objectiu per a la protecció de la vegetació.

En concret s'ha superat el valor límit anual del diòxid de nitrogen al punt de mesurament de Barcelona (Eixample), corresponen a la zona de qualitat de l’aire de l’Àrea de Barcelona. I el valor límit diari de PM 10 al punt de mesurament de Manlleu (hospital comarcal), corresponent a la zona de qualitat de l’aire de la Plana de Vic.

En detall i respecte l'ozó troposfèric s'han superat els següents valors de referència marcats per la legislació europea i/o estatal per a l’ozó troposfèric. S’ha superat el valor objectiu per a la protecció de la salut humana a les zones de qualitat de l’aire de la Plana de Vic i del Prepirineu. S’ha superat el valor objectiu per a la protecció de la vegetació a les zones de qualitat de l’aire de l’Àrea de Barcelona, Camp de Tarragona, Plana de Vic, Comarques de Girona, Prepirineu i Terres de Ponent. I hi ha hagut 42 hores de superacions del llindar d’informació horari (180 µg/m3) en 14 punts de mesurament: Badalona, Alcover, Reus, Tarragona, Vila-seca, Berga, Manresa, Manlleu, Tona, Vic, Mataró, Montseny, Santa Maria de Palautordera i Bellver de Cerdanya corresponents a les zones de qualitat de l’aire de l’Àrea de Barcelona, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Plana de Vic, Maresme, Comarques de Girona i Pirineu Oriental.

De cara a l'any 2023 es preveu la implantació del nou Índex Català de Qualitat de l’Aire, de forma que quedi harmonitzat amb l’Índex Europeu de Qualitat de l’Aire i adopti la inclusió de nous contaminants.