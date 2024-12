En aquesta carta, oberta a adhesions d’entitats i professionals a títol individual, es fa una crida a polítics i administracions perquè dissenyin i apliquin mesures i solucions integrals en aquesta direcció, “amb coherència, urgència i ambició”. La carta es pot consultar a la web del CoMB, des d’on també s’hi poden formalitzar les adhesions. Fins avui, s’hi ha adherit prop de 250 entitats i persones a títol individual, entre les quals en destaquen els Col·legis de Metges de Tarragona, Girona i Lleida; l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Hospital del Mar i l’Hospital d’Olot.

Els autors de la carta recorden que el passat mes d'octubre, la Unió Europea (UE) va aprovar una nova directiva de Qualitat de l’Aire, on s’estableixen nous límits de contaminació en la qual tots els estats membres han de començar a treballar per arribar a complir-la, a partir del 2030. Amb aquest pas, la UE dona una oportunitat clau per a la salut i el benestar dels seus residents i destaca la necessitat de consens i acció política a tots els nivells.

Des de les tres institucions mèdiques i científiques promotores de la carta (CoMB, SCP i ISGlobal) insisteixen que cal fer visible que les evidències que al llarg dels darrers anys s’han recollit en multitud d’estudis sobre l’impacte de la mala qualitat de l’aire en la salut de les persones no consisteixen només en dades i estimacions, sinó que es materialitzen a les consultes amb pacients reals que tenen malalties reals. “Pacients als quals no els podem dir que no respirin”, afirmen des d’aquestes institucions.

D’altra banda, també destaquen que els efectes en la salut de la mala qualitat de l’aire no tan sols són causa de patologies respiratòries, sinó que també incrementen el risc de malalties cardiovasculars, càncer, problemes de desenvolupament infantil, demència i patologia mental, entre d’altres.

Més enllà del missatge adreçat a polítics i administracions, els promotors de la carta també insten els professionals de la salut a prendre consciència de la importància de reduir la mala qualitat de l’aire en benefici de la salut.