El passat 5 de juny es va commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, una jornada que té com a objectiu sensibilitzar sobre la situació crítica en què es troba el planeta. A Santa Coloma, es treballa per la recuperació, protecció i resiliència dels espais naturals, que ocupen un 30% de la superfície del municipi, i també s'impulsa l’educació ambiental a la ciutadania.

Les obres de la fase 1 del Projecte de renaturalització del Besòs van finalitzar el passat mes de març, amb l'obertura del Refugi de la Biodiversitat, que té com a objectiu millorar la qualitat ambiental i l’ecosistema fluvial a partir de la creació de nous hàbitats. Tots els diumenges de primavera s'ofereixen visites guiades a la ciutadania.

Aquest nou espai és un instrument per a l’educació ambiental i la divulgació científica, juntament amb l’EcoAula Visual, adreçat a escoles i a la ciutadania; millora la connectivitat vertical del riu per afavorir les poblacions d’anguila, espècie en perill crític d’extinció; i, també, assoleix el paper de corredor ecològic del riu Besòs entre la Serralada de Marina i Collserola.

Un projecte que es fonamenta, científicament, en l’aplicació de solucions basades en la natura, i és una aposta ferma pel compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que permetrà millorar la qualitat de vida dels colomencs i les colomenques tot ampliant el compromís de ciutat amb la protecció del medi ambient.

Conservació del medi natural i ús públic sostenible

Des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, es vetlla per una correcta gestió de la Serralada de Marina i el Parc Fluvial del Besòs, la conservació dels seus hàbitats i la protecció de la flora i fauna autòctones. Es controlen i gestionen les poblacions d’animals amb diferents metodologies de seguiment, i es dediquen tots els esforços per combatre les espècies invasores, tant animals com vegetals. També, es desenvolupen programes de recuperació d’espècies autòctones, entre elles el del xoriguer comú (Falco tinnunculus) i l’òliba (Tyto Alba). Els espais naturals tenen un paper rellevant en el benestar de la ciutadania i és per això que des de l’Ajuntament s’impulsen treballs d’arranjament i manteniment de camins, itineraris, fonts i miradors, de la manera més sostenible, per a l’ús i gaudiment de les persones usuàries.

Refugis climàtics i horts urbans

Des de l'any passat, la ciutat forma part de la Xarxa Metropolitana de Refugis Climàtics, que té la finalitat de facilitar a la ciutadania espais on refugiar-se de les altes temperatures els mesos més càlids.

Els refugis climàtics disponibles aquest estiu seran, d’entrada, cinc: quatre equipaments municipals interiors (les biblioteques de Singuerlín, Fondo, Can Peixauet i Central) i un d'exterior, el Parc de Can Zam. Així, el 92% dels colomencs i les colomenques disposaran d'un refugi a menys de 10 minuts, a peu, de casa seva.

També destaca la iniciativa municipal que ha transformat solars en horts urbans per a persones jubilades o en situació d'atur. D’aquesta manera, s’han creat nous espais de convivència i teixit veïnal, petits pulmons verds en un entorn urbà, cada cop més importants davant dels efectes del canvi climàtic.

L’Ecometròpoli, el Centre d’Educació Ambiental

Es troba al recinte de Torribera i ofereix a la ciutadania propostes, sortides i tallers educatius per observar, conèixer i experimentar l'entorn natural. Prop de 21.000 persones el visiten anualment sent un dels equipaments ambientals més utilitzats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Té una proposta d'activitats educatives per a les escoles perquè els infants aprenguin sobre el desenvolupament sostenible, el canvi climàtic, els valors de l'agricultura de proximitat amb l’hort ecològic, i la flora i fauna dels espais naturals que ens envolten com la Serralada de Marina i el Parc Fluvial del Besòs. A més, ofereix a l’alumnat l’oportunitat d’aprendre sobre mobilitat segura i sostenible.