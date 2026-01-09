L’energia fotovoltaica i la producció de biogàs afavoreixen l’autoconsum d’aquestes instal·lacions
Foto: Parc de plaques fotovoltaiques en els terrenys de la depuradora de Sabadell riu Sec.
Actualment hi ha un total de 221 instal·lacions fotovoltaiques operatives, sumant una potència instal·lada de 12,4 MW pic i produint de l’ordre de 14 GWh/a d’energia renovable, que equival al consum elèctric de 4.667 llars
Pel que fa a la producció de biogàs, hi ha actualment 31 digestions anaeròbies operatives, amb una potència instal·lada de prop de 15 MW elèctrics, amb una producció estimada de 44GWh/a, equivalent al consum anual de 14.667 llars
El 18,6% de l’energia elèctrica que consumeixen les depuradores d’aigües residuals públiques es garanteix amb energies netes, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquests registres, que corresponen al 2025, s’incrementaran fins a prop del 25% a mitjans del 2027.
Des de l’any 2019, l’ACA està desplegant un pla d’eficiència energètica, amb l’objectiu d’aconseguir energies netes i destinar-les per a l’autoconsum de les depuradores.
Aquesta estratègia se sustenta en tres eixos: l’aprofitament de l’energia fotovoltaica, la producció de biogàs a partir dels fangs i actuacions destinades a millorar l’eficiència global de les depuradores.Més de 200 instal·lacions fotovoltaiques en sistemes de sanejament
Actualment hi ha un total de 221 instal·lacions fotovoltaiques en depuradores, multiplicant-se per 5 en els darrers 4 anys, quan en el 2021 hi havia un total de 41 parcs fotovoltaics. S’aprofita la instal·lació d’aquestes estructures en les cobertes dels edificis de les plantes, o bé en terrenys propers. Enguany, la potència instal·lada és de 12,4 MW pic. La producció estimada pel 2025 és de 14 GWh, equivalent al consum de 4.667 llars. L’objectiu per el tercer cicle de planificació de l’ACA és disposar d’una potència instal·lada de 19,6 MWp .
Pel que fa a l’increment de la producció de biogàs a partir dels fangs resultants del procés de depuració, actualment hi ha un total de 31 digestions anaeròbies operatives amb cogeneracions per valoritzar energèticament el biogàs. Aquestes instal·lacions sumen una potència instal·lada de prop de 15 MW elèctrics. La producció estimada pel 2025 és de 44GWhe, equivalent al consum anual de 14.667 llars. Per a meitats del 2027, es preveu habilitar 4 nous processos de digestió anaeròbia, que permetran disposar d’una potència instal·lada de 17,8 MW elèctrics.
En algunes depuradores, concretament a les de Sabadell-Riu Sec i la Jonquera, disposen de molins de vent per a l’autoconsum generat per l’energia eòlica. La potència instal·lada és de 29 kW.
Finalment, pel que fa a les actuacions per a millorar l’eficiència energètica i per donar compliment a la nova Directiva de Sanejament 2024/3019, l'Agència Catalana de l'Aigua ha contractat una assistència energètica amb la intenció d’auditar a partir de 2026 les plantes amb més consum energètic. Es treballarà a més en un evolutiu energètic de l’actual sistema d’informació per a millorar la identificació, el seguiment i la quantificació de l’estalvi energètic generat per les diferents instal·lacions en servei, amb l’objectiu de definir de manera acurada les actuacions per dur a terme.