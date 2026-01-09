Primera edició del congrés EnerHub Reus

EnerHub Reus celebra la seva primera edició amb èxit i consolida la ciutat com a referent en transició energètica
Divendres 5 de desembre s’ha celebrat a FiraReus Events la primera edició d’EnerHub Reus, el congrés de la transició energètica impulsat per l’Ajuntament de Reus, a través de l’empresa municipal Reus Energia, amb el suport de col·laboradors públics i privats. L’esdeveniment ha aconseguit entrades exhaurides, demostrant l’interès i la necessitat d’un espai de debat i innovació en matèria energètica.
EnerHub Reus ha posat de manifest el compromís de Reus de situar-se com un nucli estratègic de transformació energètica, oferint un punt de trobada entre empreses, institucions, món acadèmic i ciutadania. L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha afirmat: "La transició energètica no és només una eina contra el canvi climàtic; també té un component social i pot esdevenir un motor de desenvolupament econòmic, impulsa nous sectors, reduiex la dependència, genera ocupació i noves oportunitats econòmiques, fomenta la investigació, reforça la competitivitat del teixit econòmic local i millora la qualitat de vida de la ciutadania".
Al seu torn, el regidor de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio ha manifestat que “Enerhub no és un congrés en clau de Reus, és un congrés pensat per al territori, amb vocació d’anar més enllà i posar sobre la taula idees i solucions de futur”.
El congrés ha comptat amb ponències, taules rodones i tallers centrats en temes clau com la descarbonització industrial; l’emmagatzematge energètic a gran escala: anàlisi de tecnologies CAES i la seva implicació amb la directiva europea; les comunitats energètiques amb debat sobre els models de governança, finançament i exemples d’èxit locals i internacionals; alternatives emergents a la producció solar: noves tecnologies i sistemes híbrids per diversificar les fonts renovables i reptes de futur en entorns urbans, industrials i de transport, i en la distribució elèctrica.
El comitè científic, integrat per Josep Maria Arauzo-Carod, Helena Badger, Joan Herrera, Lluís Morer i Merche Carod, ha garantit el rigor i la qualitat del programa.
José Elías, ponència de cloenda
L’esdeveniment ha comptat amb José Elías, fundador d’Audax Renovables, com a convidat especial. La seva ponència de cloenda ha ofert una visió innovadora sobre el futur de l’energia, destacant el paper de la tecnologia i la iniciativa empresarial en la transició energètica.
Més de 450 professionals i networking
El congrés ha reunit al voltant de 450 professionals dels sectors energètic, industrial, acadèmic i les administracions públiques. Els espais de networking han permès establir aliances, generar noves oportunitats de col·laboració i posar en valor experiències inspiradores del territori i d’altres punts de l’Estat.
El congrés compta amb el suport de tots els patrocinadors i col·laboradors següents: Escardó, Rubatec, Cambra de Comerç de Reus, Reus Energia, Serveo, CaixaBank, Aqualia, Arcamo, Edinor, Etecnic, Solcam, Solargest, Endesa, Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, Diputació de Tarragona, Grupo de Gestores Energéticos, PIMEC, Consell Comarcal del Baix Camp, Lyondell Basell i Laymatec i Agrolab.