Promogut per l’empresa municipal Reus Energia, amb el suport de col·laboradors públics i privats, aquest congrés vol posicionar Reus com a nucli estratègic de transformació energètica i erigir-se en espai de trobada per al diàleg, la innovació i la col·laboració entre empreses, institucions, món acadèmic i ciutadania.
“EnerHub Reus neix amb la vocació de ser referent a Catalunya i a l’Estat en matèria de transició energètica, sostenibilitat i innovació. Volem que sigui un espai on la teoria es converteixi en acció, on puguem compartir coneixement i activar solucions reals per avançar cap a un model energètic més net, més just i generador de noves oportunitats econòmiques”, ha explicat el regidor de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio.
Un congrés de primer nivell amb ponents de referència
El programa d’EnerHub inclourà ponències, taules rodones i tallers sobre temes clau com:
- l’emmagatzematge energètic a gran escala
- la descarbonització industrial
- les comunitats energètiques
- i les noves alternatives a la producció solar
El congrés compta amb un comitè científic de prestigi, integrat per professionals de referència com Josep Maria Arauzo-Carod, Helena Badger, Joan Herrera, Lluís Morer i Merche Carod, que garanteixen la qualitat i el rigor del programa. Com a covidat especial hi figura José Elías, fundador d’Audax Renovables, reconegut com una de les veus més inspiradores del sector energètic. La seva ponència de cloenda aportarà una visió innovadora sobre com la iniciativa empresarial i la tecnologia poden impulsar el futur de l’energia.
Més de 500 professionals i espai de networking
EnerHub Reus preveu reunir més de 500 professionals dels àmbits energètic, industrial, acadèmic i institucional. L’objectiu és fomentar les aliances, impulsar projectes conjunts i donar visibilitat a iniciatives inspiradores del territori i de fora.
El programa inclou sessions sobre:
Descarbonització industrial, amb Míriam Díaz de los Bernardos (Eurecat) com a ponent inaugural; emmagatzematge energètic a gran escala; CAES i directiva europea, una taula rodona sobre comunitats energètiques, així com debats sobre reptes de futur en l’àmbit urbà, industrial i del transport, alternatives a l’energia solar i distribució elèctrica.
Entrades al congrés
Fins al 14 de novembre s’aplicarà un 50% de descompte en les entrades al congrés amb el codi EHR2025PROMO. Les entrades es poden adquirir al web www.enerhubreus.cat, on també es pot consultar el programa, horaris, accessos i altres detalls.
Patrocinadors i col·laboradors
L’organització d’EnerHub Reus compta amb el suport d’empreses i entitats com Arcamo Group, Escardó Serveis, la Cambra de Comerç de Reus, l’Oficina Empresarial de Transició Energètica, Edinor, La Caixa i Serveo i amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona.
Més informació