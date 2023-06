La Regió Mediterrània està registrant en els últims anys un augment d’esdeveniments esporàdics de nidificació de tortugues marines. A Catalunya, l’espècie que ve a les nostres platges és la tortuga careta o tortuga babaua (Caretta caretta).

Ja ens trobem dins el seu període de nidificació, el que significa que ens podem trobar femelles de tortuga marina que surten a fer niu o els seus rastres a les nostres platges.

És per això que hem d’estar alerta davant qualsevol esdeveniment (rastres, niu o femella) i contactar immediatament amb el 112 o assegurar-nos que ja estan informats.

La matinada del 8 de juny es va registrar la primera posta d’ous de la temporada a Mallorca, fet que ens va posar sobre avís. No va ser fins al 13 de juny, que es va confirmar el primer niu a les nostres platges al Parc Natural del Delta de l’Ebre.

La tortuga ha posat un total de 94 ous i el niu s'ha traslocat una mica més lluny de la línia de platja, en una zona dunar, per a garantir la correcta incubació. 16 ous dels 94 seran incubats de manera artificial per a garantir una part de la posta en cas de qualsevol contingència en platja en les incubadores de la Fundació CRAM.

Des del projecte Caretta a la Vista, del Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC, es va crear l’APP Caretta, gratuïta, que recomanem portar descarregada durant els mesos d’estiu a tots els potencials observadors i que us podeu descarregar a través d’aquest enllaç.

A més, recomanem visitar la web www.carettaalavista.com per conèixer millor el projecte i aquesta espècie, que possiblement cada cop tindrà més presència a les nostres costes!

Enguany des de la Xarxa per la Conservació de la Natura s'encarreguen de coordinar el voluntariat de la vigilància dels nius, de la mà de les entitats ambientals del territori, per tal d’assegurar l’èxit de la posta i garantir-ne la supervivència. La tortuga careta és una espècie considerada com a vulnerable, per això és important la implicació de les administracions, entitats i ciutadania en la seva conservació.