Premià de Mar promou l'energia solar pública a cobertes privades

L'Ajuntament de Premià de Mar, a través de Premià Energia, posa en marxa una prova pilot per ubicar instal·lacions d'energia solar a cobertes d'edificis privats per produir energia pública i renovable i distribuir-la després als habitatges de la vila. La prova s'emmarca en les accions per combatre l'emergència climàtica, energètica i social.

Segons el projecte, l'energia generada es repartirà de la següent manera:

25% per a les comunitats titulars de la coberta per la contraprestació derivada de la cessió de l'espai.

25% per habitatges en situació de vulnerabilitat.

50% per habitatges que així ho desitgin a través de preu públic.

Els requisits per participar en el projecte són:

Disposar d'un espai mínim de coberta entre 70 i 90 m² (mínim 10 kW).

Cal estar constituïts com a comunitat de propietaris.

Les comunitats interessades a participar en la prova pilot han d'enviar un correu a l'adreça electrònica ote@premiademar.cat indicant adreça, telèfon i persona de contacte. La data límit serà el dimecres 31 de maig. A partir d'aquí, el procés serà el següent:

Anàlisi tècnica per part del personal tècnic de Premià Energia.

Selecció de les cobertes segons la capacitat de producció fins a esgotar el pressupost disponible per a la prova pilot.

Contracte de cessió de l'espai entre el titular de l'emplaçament i Premià Serveis Municipals, SLU.

Execució de les instal·lacions.

Selecció dels habitatges beneficiaris de l'energia pública.

Per a més informació, podeu consultar el web de Premià Energia.