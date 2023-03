Neix l'Associació de Centres i Serveis de Reutilització de Catalunya

La nova associació, impulsada per l’Agència de Residus de Catalunya, vol ser una plataforma d’intercanvi de coneixement, suport i impuls al sector de la reutilització.

L’Associació agruparà entitats privades i ens locals que disposin, gestionin, representin o que estiguin en procés de constituir un centre de reutilització a Catalunya.

El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire Soler, ha presentat l’Associació de Centres i Serveis de Reutilització de Catalunya, que acaba de ser constituïda de manera oficial. Ho ha fet acompanyat de la presidenta de l’Associació i directora de la Fundació Banc de Recursos, Rosaura Serentill, i de la vicepresidenta de l’Associació i directora de l’Àrea d’Ecologia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Imma Mayol.

Poca estona abans de la presentació de l’Associació, s’ha dut a terme la signatura de l’acta fundacional i dels estatuts que han de regular-ne el funcionament. La nova entitat està formada inicialment per 16 organitzacions i formen part de la seva junta directiva: la Fundació Banc de Recursos, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Fundació Areté, Cartaes Tàrrega, l’Ajuntament de Viladecans i la Mancomunitat La Plana.

També hi són presents les organitzacions de l’àmbit de la reutilització següents: l’Associació per a la Sostenibilitat Humana, Ecològica i Social (ASHES), Formació i Treball, Rezero, Humana, l’Associació Pangea, la Fundació Engrunes, l’Associació Social Andròmines, Solidança, PRESEC (entitat gestora de l’Ajuntament de Gavà) i la Fundació Migranodearena.

Som a la constitució formal i presentació de l'Associació de Centres i Serveis de #Reutilització de Catalunya.



Un pas important per impulsar la #reutilització a Catalunya i prevenir, així, la generació de #residus. @SubtractProject #ResidusCat #ResiduZero pic.twitter.com/NKgfN7qS0N — Agència de Residus (@residuscat) March 29, 2023

16 organitzacions

Tot i que l’Associació està conformada inicialment per 16 organitzacions, obre la porta a tots els centres i serveis físics o virtuals on es desenvolupin tasques de reutilització i/o preparació per a la reutilització perquè s’hi puguin afegir. L’objectiu és comptar amb una gran quantitat de socis per tal de compartir coneixements i experiències amb tants actors de l’àmbit de la reutilització com sigui possible i aconseguir, així, un impuls potent cap a l’economia circular a tot el territori català.

En concret, són centres o serveis de reutilització aquells espais on la ciutadania i les empreses o entitats poden lliurar objectes potencialment reutilitzables o aquells que donen sortida a productes de segona mà, sigui venent-los o cedint-los en préstec. També ho són tots aquells espais o serveis on es reparen, restauren i es presten objectes per tal d’allargar la seva vida útil.

La reutilització com a prioritat

La reutilització, després de la prevenció, és una de les estratègies bàsiques amb què vol avançar el Govern de la Generalitat, que prioritza aquestes actuacions com a elements clau per evitar la generació de residus i avançar cap a un model de residu zero.

L’Associació de Centres i Serveis de Reutilització es fixa tot un seguit d’objectius per impulsar el sector: principalment, promoure la reutilització de recursos i la preparació per a la reutilització de residus.

La nova associació també treballarà per augmentar la sostenibilitat econòmica i impulsar la competitivitat dels centres i serveis de reutilització de Catalunya. Alhora, es duran a terme les tasques necessàries per tal de traslladar a la ciutadania i a la societat en general els beneficis socials, econòmics i mediambientals de la reutilització i la preparació per a la reutilització.

Per tal d’assolir aquests objectius, es preveu elaborar i difondre estudis d’experiències i bones pràctiques dels serveis de reutilització i preparació per a la reutilització.

L’Associació pretén ser una plataforma que doni servei als seus socis i, alhora, vetlli pels interessos del sector envers les administracions nacionals i internacionals. Als estatuts de l’Associació també figura que aquesta ha d’esdevenir un espai de col·laboració i comunicació entre els seus membres, per tal de desenvolupar projectes compartits i aprofitar els recursos dels diferents centres i serveis de reutilització.

La voluntat de crear una associació que englobi i vehiculi els centres i serveis de reutilització a Catalunya va sorgir en el marc del projecte europeu SUBTRACT, del qual l’Agència de Residus de Catalunya és sòcia. El Comitè Estratègic Català d’aquest projecte va traslladar a l’Agència la necessitat de crear una associació de centres i serveis de reutilització.

L’Agència de Residus de Catalunya va liderar i impulsar el projecte per tal de donar-li forma treballant conjuntament amb els agents del sector de la reutilització. Fruit d’aquest treball, van sorgir els estatuts que avui s’han signat i presentat per tal que l’Associació quedi finament constituïda.