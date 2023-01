Neix el Clúster de residus de Catalunya

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, acompanyada pel secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’ACCIÓ, Albert Castellanos i Maduell, ha presidit l’acte de constitució del nou clúster de residus, celebrat al Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona, on s’han reunit les principals empreses i agents del sector.

En conjunt, segons dades d’ACCIÓ, el sector dels residus català està format per 693 empreses que facturen 10.000 milions d’euros i reuneixen uns 41.000 treballadors i treballadores.

L’objectiu del nou clúster, impulsat per ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball-, i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per mitjà de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), és establir-se com un element dinamitzador de la competitivitat de les empreses del sector. Per mitjà d’aquesta nova organització es busca impulsar el treball conjunt entre tots els seus membres i tota la cadena de valor del sector dels residus, potenciar-ne la internacionalització, fomentar la innovació i l’R+D en aquest àmbit, a més de la capacitació i les actuacions interclústers, entre d’altres.

Durant la seva intervenció, la consellera Jordà ha explicat que “la creació d’aquest nou clúster obre la porta a impulsar i treballar en projectes d’economia circular en molts sectors, connectant de forma eficient els productors de residus i la cadena de valor que els gestiona”. “L’impuls a la transformació circular requereix d’una visió global que implica la col·laboració estreta entre tots els departaments de la Generalitat i actors econòmics i socials de Catalunya, com col·legis professionals, centres de recerca i tecnològics, universitats, organitzacions professionals, municipis, diputacions, tercer sector, i també, òbviament, el teixit empresarial”, ha afirmat Jordà.

Per la seva banda, el secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’ACCIÓ, Albert Castellanos i Maduell, ha destacat que aquesta nova entitat “tindrà un paper clau a Catalunya per accelerar la lluita contra el canvi climàtic, impulsar la sostenibilitat del teixit productiu i en la transició de l’economia lineal a l’economia circular”. “Accelerar aquesta transició no només ofereix oportunitats empresarials, sinó que també millora el posicionament competitiu de Catalunya”, ha subratllat. En aquest sentit, ha assegurat que el nou clúster “de ben segur farà que Catalunya tingui un paper primordial en aquest canvi de model productiu, de consum i de gestió de residus en què estem immersos aprofitant les sinèrgies pròpies de les dinàmiques de clúster”.

El dels residus és un sector en constant transformació, un context en què serà clau la capacitat de transformació de les empreses i entitats que en formen part, que afronten nous desafiaments globals i canvis derivats de noves normatives i planificacions públiques. La majoria d’empreses que s’hi dediquen, un 86%, són operadors de residus, mentre que altres companyies estan especialitzades en la producció de béns d’equipament i tecnologies de tractament, la construcció d’infraestructures i instal·lacions, la consultoria, l’enginyeria i el control i l’anàlisi.

D’aquesta manera, el nou clúster agruparà el conjunt d’empreses del sector de la gestió de residus, incloent-hi tota la cadena de valor, i que tenen seu social o activitat econòmica de valor afegit a Catalunya. La iniciativa també treballarà conjuntament amb els agents d’entorn del sector dels residus, tant de l’àmbit de la innovació i la recerca com de l’àmbit de la formació, com és el cas de consultores, enginyeries, associacions i gremis, o fins i tot empreses dedicades a altres sectors d'activitat. El nou clúster s’emmarca en l’impuls de l’economia verda i circular, que fomenta, entre altres, la reducció dels residus i l’ús eficient dels recursos.

Les 30 empreses sòcies fundadores del nou clúster de residus són Alfametal, Alier, Aquambiente Circular Economy Solutions, Autorec, el Centre de Gestió Mediambiental (CGM), CLD, Comercial Riba Farré, Datambient, Eurecat, la Fundació Formació i Treball, el Gremi de Recuperació de Catalunya, Griñó, Grup Altadill, Grup Celsa, Inèdit, Leitat, Moba, Picvisa, PreWaste, PreZero,Promsa, Reverter Industries, Romero Polo, Ros Roca, Scrap Point, Simplr, Tradebe, la Universitat de Vic, Venvirotech i Veolia. L’activitat d’aquestes empreses representa gran part de la cadena de valor del sector dels residus de Catalunya.

Un clúster és una agrupació d’empreses (pimes, multinacionals i startups) i agents de l’entorn (universitats i centres tecnològics) d’un determinat àmbit econòmic que comparteixen recursos, generen sinergies i es projecten internacionalment. Es tracta d’un instrument que permet millorar la competitivitat dels membres que en formen part a partir del desenvolupament de projectes transformadors conjunts i la definició de reptes estratègics per al seu sector.

A Catalunya, la política de clústers va començar fa 30 anys. El programa Catalunya Clústers, impulsat per la Generalitat a través d’ACCIÓ, que actualment incorpora 26 clústers catalans que agrupen més de 2.600 empreses i agents associats amb una facturació de més de 70.000 milions d’euros. Per tipologia, els socis dels clústers representen un teixit divers d’actors, incloent-hi pimes (68%); grans empreses (10%); centres de recerca, universitats i proveïdors de coneixement (9%); startups (8%); i agents de l’entorn (5%). A través d’aquesta iniciativa es pretén ajudar-los a enfocar la seva estratègia, cofinançar projectes estratègics, organitzar viatges a ecosistemes de referència per fer benchmarking internacional i tancar projectes de col·laboració entre clústers catalans o amb entitats internacionals, entre altre d’altres.