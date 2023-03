Més servei de deixalleria mòbil al Penedès-Garraf

Jordi Bosch, vicepresident de l’àrea de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ha presentat el nou vehicle de la deixalleria mòbil que permet ampliar el servei a 11 municipis més del territori.

A principis del mes de febrer va començar a desplegar-se el nou contracte de deixalleries de la Mancomunitat que aposta per ampliar el servei de deixalleria mòbil per a que esdevingui un punt de proximitat per la gestió d’aquells residus de petites dimensions que s’escapen de la recollida domiciliària. L’objectiu és complementar la xarxa de deixalleries fixes municipals tot promovent la pràctica del reciclatge i la recuperació de residus per a donar-los una segona vida.

Jordi Bosch ha destacat que «Les deixalleries mòbils ens permeten acostar i sobretot facilitar a la ciutadania la correcta gestió d’aquells residus que són menys habituals o especials i que no es poden dipositar a les fraccions de la recollida domèstica. Amb aquest vehicle podem donar resposta a la diversitat de nuclis urbans del nostre territori i reduint la necessitat de desplaçament de les persones que hi viuen».

Funcionament del servei

Així s’ha incorporat un nou vehicle que prestarà aquest servei als municipis d’Avinyonet del Penedès, Cubelles, El Pla del Penedès, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pontons, Puigdàlber, Sant Pere de Riudebitlles, Santa Fe del Penedès, Torrelles de Foix i Vilobí del Penedès. La deixalleria mòbil visitarà quinzenalment cada localitat, a excepció de Cubelles, que ho farà un cop per setmana.

La deixalleria mòbil es tracta d’un vehicle de transport adaptat, de caixa oberta, que incorpora una zona amb contenidors per a la recollida i emmagatzematge de residus. S’hi poden portar residus com aerosols, material electrònic, vidre (ampolles), tòners, bombetes i fluorescents, petits electrodomèstics, olis vegetals, piles, pintures i vernissos, càpsules de cafè, olis minerals, tèxtil i roba i bateries, entre d’altres productes especials.

Personal especialitzat prestarà atenció permanent durant les hores d’instal·lació de la deixalleria mòbil al municipi, informant al veïnat de com fer ús del servei i ajudant a dipositar cada residu al dipòsit o contenidor corresponent del vehicle. Els residus que es recullen es traslladen al final de cada jornada a la deixalleria fixa adscrita al municipi i, posteriorment, a un centre gestor per al seu posterior reciclatge o recuperació, segons escaigui.

Aquest vehicle s’afegeix a les 7 deixalleries mòbils existents que ja disposaven els municipis de Castellet i la Gornal, La Granada, Pacs del Penedès, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Ribes, Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca del Penedès.

Per a més informació de la seva ubicació i horaris es poden consultar les pàgines web dels Ajuntaments i de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

Donar vida als residus

L’impuls del servei de deixalleries de la Mancomunitat Penedès-Garraf s’emmarca en l’estratègia Donem vida als residus. A més d’incidir en les polítiques ambientals i de sostenibilitat per reciclar més i millor, també fomenta la prevenció per generar menys residus i aposta per construir una cultura de la recuperació, donant una segona vida als articles i materials que es troben en bon estat i que poden reutilitzar-se, fent petites reparacions o posant-ho en un circuit de producte de segona mà.

El nou contracte de deixalleries, impulsat per la Mancomunitat Penedès-Garraf, situa aquest servei al centre del pla de gestió de residus, en els àmbits del reciclatge, la recuperació i reutilització de residus. L’estratègia fixa la necessitat de potenciar l’aprofitament de residus i materials, recuperant aquell que es troba encara en bon estat, reciclant els components per generar nova matèria primera i facilitant la correcta disposició o eliminació, quan la resta d’opcions no han estat possibles. En aquest sentit, l’estratègia de l’ens incorpora un important paquet d’inversions i millores per donar un decisiu salt endavant en totes les instal·lacions que gestiona.