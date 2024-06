Vilanova i la Geltrú celebra, un any més, la Setmana del Medi Ambient al voltant del Dia del Medi Ambient, el 5 de juny. L'objectiu és potenciar totes aquelles iniciatives que es fan a la ciutat per tal de tenir un món millor.

En un acte als jardins del Centre de Resiliència i Sostenibilitat Can Pahissa, s'ha presentat el cartell de la Setmana del Medi Ambient 2024, obra del dissenyador Jordi Caba, que reflecteix el canvi climàtic.

La regidora d‘Emergència Climàtica i Espais Naturals, Iolanda Sánchez, remarca els objectius d'aquestes activitats: “pretenen promoure la reflexió, la conscienciació i l'educació, i també mostren el conjunt d'activitats, experiències i possibilitats que ofereixen a la nostra ciutat totes les entitats compromeses amb el medi ambient”. Un treball d'acció comunitària que fan Ajuntament i entitats per canviar les coses, i que la regidora considera vital: “a l'emergència climàtica se la combat amb propostes concretes de mitigació i adaptació al canvi climàtic, però també a partir de l'educació, el coneixement de la situació i la ciència aplicada”.

D'entre la trentena d'actes, en destaquen alguns com el Dinar de profit, organitzat per La Vinagreta, un acte ja consolidat i amb molta participació, que enceta el programa aquest diumenge 2 de juny juntament amb la V marxa climàtica CCOO per l'Ortoll i el camí ramader. El plat fort serà dissabte 8 a la tarda, que omplirà d'activitats per a tots els públics els jardins de Can Pahissa: la ciutadania hi podrà trobar des de contacontes i tallers ambientals fins a xerrades sobre el canvi climàtic a la nostra ciutat o sobre balenes a la costa del Garraf. Destaca sobretot la projecció i petit col·loqui del documental “I AM GRETA”, en un format innovador, el pícnic club, on es podrà menjar i compartir, i que disposarà d'un petit ambigú.

El programa d'activitats va començar el passat 16 de maig amb la inauguració de l'exposició Art i natura a La Sala, de l'alumnat d'ESO. El 8 de juny, Dia des Oceans, també es recolliran les experiències que han fet alumnes de la ciutat amb els cetacis de la nostra costa. I divendres 7, en el marc del Projecte SCORE, el meteoròleg Josep Miró oferirà una xerrada per explicar el funcionament dels sensors que utilitzen els centres educatius de la ciutat per fer recull de dades i mesuraments climàtics.

Des de l'associació Aprop Garraf i la iniciativa Entrebicis, Helen Dahle ha parlat de la importància de fer propostes des de la ciutadania perquè Europa sigui sostenible: “per això volem crear un espai, una proposta diferent d'oci creatiu, però també interactiu, perquè la gent es pugui relacionar”. Així, per diumenge 9 de juny proposen tres activitats: una sessió d'intercanvi de coneixement en temes de bicicleta per poder recuperar les que estan en desús, una volta en bicicleta elèctrica, i una exposició fotogràfica on la protagonista és la dona en bicicleta al llarg del temps, acompanyada d'un market vintage que aposta per un canvi de costums, fomentant el consum responsable i el suport mutu.

Ton Dalmau, de l'Associació Ecol3VNG, impulsora des de fa 14 anys de la moneda local turuta, parla del punt de trobada anual, que enguany, dissabte 8, omplirà els jardins de Can Pahissa d'activitats, mostrant el que fan per implementar un sistema econòmic local a Vilanova. “En un moment tan complicat al planeta a escala global, hi ha d'haver un canvi de model econòmic: les microeconomies locals han de poder enfortir tot allò que podem produir localment, que és el que la globalització s'ha carregat en 50-60 anys”.

Les activitats que han organitzat per crear consciència i fomentar el consum responsable i l'economia local i l'intercanvi inclouran una mostra de mini horts amb caixes reciclades, forn solar, cuina solar, i altres aparells de tecnologia fàcils de construir, a més d'una xerrada i un taller sobre artteràpia, per entendre la capacitat terapèutica de l'art.

Consulta tot el programa d'actes aquí.