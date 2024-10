Les temperatures sense precedents de l'estiu de 2022 van causar més de 68.000 morts en el continent europeu, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació “la Caixa”. Ara, un nou estudi ha revelat que més de la meitat de les morts relacionades amb la calor a l'estiu del 2022, concretament un 56%, estaven relacionades amb el canvi climàtic induït per l'home. Segons la recerca, 38.154 de les 68.593 morts relacionades amb la calor en l'estiu de 2022 no s'haurien produït si no existís l'escalfament global.

El punt de partida va ser una recerca prèvia en la qual, utilitzant registres de temperatura i mortalitat de 35 països europeus, es van ajustar models epidemiològics per a estimar la mortalitat relacionada amb la calor en l'estiu de 2022. Utilitzant un conjunt de dades d'anomalies en la temperatura mitjana global en superfície entre 1880 i 2022, van estimar l'augment de les temperatures a causa de l'escalfament antropogènic en cada regió. A continuació, van restar aquests augments a les temperatures registrades per a obtenir una estimació de quins haurien estat els registres termomètrics en absència de l'escalfament antropogènic. Finalment, utilitzant el model desenvolupat en el primer estudi, van estimar la mortalitat per a un escenari hipotètic en el qual s'haguessin donat aquestes temperatures sense escalfament.

Els resultats, publicats en npj Climate and Atmospheric Science, van mostrar que el nombre de morts relacionades amb la calor per milió d'habitants atribuïdes a l'escalfament antropogènic eren el doble a les regions del sud que en la resta d'Europa.

En línia amb estudis anteriors, l'equip va trobar un major nombre de morts relacionades amb la calor atribuïbles al canvi climàtic entre les dones (22.501 de 37.983 morts) i les persones de 80 anys o més (23.881 de 38.978 morts) enfront dels homes (14.026 de 25.385 morts) i les persones de 64 anys o menys (2.702 de 5.565 morts).

“Aquest estudi llança llum sobre la mesura en què l'escalfament global afecta a la salut pública. Encara que observem un augment de la mortalitat relacionada amb la calor en gairebé tots els països analitzats, no totes les persones es veuen afectades per igual, sent les dones i els ancians especialment vulnerables als efectes adversos de l'augment de les temperatures”, afirma Thessa Beck, investigadora d’ISGlobal i primera autora de l'estudi.

Necessitat urgent de mesures ambicioses d'adaptació i mitigació

Les temperatures a Europa estan augmentant el doble de ràpid que la mitjana mundial, la qual cosa agreuja els efectes sobre la salut. Però el canvi climàtic no sols ha exacerbat la mortalitat relacionada amb la calor en estius excepcionalment calorosos com el de 2022. Segons les conclusions de l'estudi, entre el 44% i el 54% de la mortalitat estival relacionada amb la calor entre 2015 i 2021 pot atribuir-se a l'escalfament global. En termes absoluts, això correspon a una càrrega anual d'entre 19.000 i 28.000 morts. En comparació, les xifres per a 2022 mostren un augment alarmant del 40% en la mortalitat relacionada amb la calor i un augment de dos terços en la mortalitat atribuïda a l'escalfament antropogènic.

“El nostre estudi fa una crida urgent als governs i a les autoritats nacionals del continent europeu perquè augmentin l'ambició i l'eficàcia de les mesures de vigilància i prevenció i perquè implementin les noves estratègies d'adaptació i els esforços globals de mitigació. Si no hi ha accions, les temperatures rècord i la mortalitat relacionada amb la calor continuaran augmentant en els pròxims anys”, afirma Joan Ballester Claramunt, investigador principal del projecte EARLY-ADAPT del Consell Europeu de Recerca (ERC) (https://www.early-adapt.eu/).

Referència: Beck TM, Schumacher DL, Achebak H, Vicedo-Cabrera AM, Seneviratne SI, Ballester J. Mortality burden attributed to anthropogenic warming during Europe’s 2022 record-breaking summer. npj Climate and Atmospheric Science. Oct. 2024. Doi: 10.1038/s41612-024-00783-2