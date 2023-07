Entre els equipaments municipals que actuen com a refugis climàtics fins al 15 de setembre, hi ha biblioteques, equipaments de proximitat als barris i districtes de la ciutat, centres esportius municipals, parcs i jardins, escoles i museus. Malgrat que mantindran els usos habituals, podran utilitzar-se com a espais on refugiar-se de les altes temperatures.

Es recomana mantenir-hi una temperatura de consigna de 27° i s’adrecen, sobretot, a persones vulnerables a la calor, com ara nadons, persones de més de 75 anys, malalts crònics o persones amb pocs recursos. Tenen bona accessibilitat, àrees de descans i aigua i són segurs. D’altra banda, no són indicats per a persones que requereixen atenció mèdica. En aquest cas, cal dirigir-se al centre de salut corresponent.

Un refugi climàtic a 10 minuts de casa

Hi ha refugis climàtics repartits per tota la ciutat. Amb la xifra d’enguany el 97% de la ciutadania de Barcelona en té un a menys de 10 minuts a peu de casa, i el 58% el té encara més a prop, a només 5 minuts de casa. Així i tot, es continua treballant per ampliar el nombre d’equipaments preparats i activats per oferir, any rere any, una cobertura territorial equitativa i socialment justa per garantir que tot el veïnat disposi d’espais a 5 minuts de casa, prioritzant els barris amb menys cobertura i amb població més vulnerable.

L’any 2021 el nombre d’espais era de 197, i ara n’hi ha una trentena més: 227. S’han incorporat com a refugis climàtics els patis de 8 escoles bressol (en el marc de l’estratègia “Escoles bressol pel clima”), el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Serveis activats per protegir les persones de la calor

A més de l’activació de la xarxa d’espais de refugi climàtic, els diferents serveis socials de la ciutat, amb el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) al capdavant, estan a punt per donar resposta a les situacions de vulnerabilitat sobrevinguda que es puguin produir a la ciutat a causa de la calor excessiva.

Els protocols de prevenció preveuen diferents nivells de perill segons les temperatures. L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) fa el seguiment dels casos de cops de calor que es puguin produir, mentre que el CUESB actua com a referent en cas que la pujada de les temperatures obligui a elevar la fase preventiva fins a una fase d’alerta o d’emergència, que és la situació de màxim risc per a les persones.

En l’escenari de més risc, el CUESB preveu traslladar persones vulnerables a refugis climàtics en cas que sigui necessari i, si calgués, s’activaria el CUESB com a lloc de pernocta per a persones que presentin una gran fragilitat.

Més de 1.700 fonts per beure aigua

A la ciutat hi ha més de 1.700 fonts que ofereixen aigua per beure a la ciutadania. L’app municipal Fonts BCN permet consultar la localització de totes les fonts de la ciutat i veure quina queda més a prop del punt on ens trobem.

Ombra per tota la ciutat

A part dels refugis climàtics, la ciutat ofereix molts espais a l’aire lliure amb ombra, com les pèrgoles fotovoltaiques, prop d’una vintena, amb espais d’estada.

A més, a la ciutat hi ha 183 àrees de joc infantil amb ombra la major part del dia durant els mesos d’estiu, a més d’altres en què s’està treballant per dotar-les de sistemes de tendals estacionals, que es posen i es retiren. La creació d’ombres efímeres a l’espai públic és el nou repte del BIT Habitat, que busca solucions innovadores amb caràcter temporal, modular i sostenible que contribueixin a reduir la calor i millorar les condicions de confort tèrmic a l’espai públic. La recepció de projectes està oberta fins al 14 de juliol.

Consells per fer front a les altes temperatures

Davant una onada de calor, seguiu les recomanacions de seguretat: