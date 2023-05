Més de 400 accions per restaurar la natura

La 8a edició de la campanya posa el focus en la restauració ecològica, una eina indispensable per revertir la situació de pèrdua de biodiversitat en què ens trobem. Escoles, entitats, biblioteques, parcs naturals i ajuntaments es sumen un any més a un dels majors esdeveniments d’implicació ciutadana pel medi ambient a Catalunya.

Et convidem a donar un cop d’ull al web setmananatura.cat i escollir una o més activitats on podràs participar, conèixer millor les problemàtiques ambientals del teu entorn i com pots contribuir a conservar la natura. Alhora, també pots difondre-ho a les teves xarxes socials amb l’etiqueta #setmananatura.

Amb tu, #RestauremLaNatura!

La Setmana de la Natura vol contribuir, un any més, a visibilitzar la necessitat d’implicar-nos col·lectivament per fer front a la pèrdua de biodiversitat i a la crisi climàtica en un moment de forta alarma social per la greu sequera i el fort risc d’incendis forestals que pateix Catalunya.

Restaurar la natura serà un aspecte clau en els pròxims anys en l'àmbit global. Mantenir el bon funcionament dels ecosistemes és essencial per fer front a la pèrdua de biodiversitat i a l'emergència climàtica. Si ens centrem a Catalunya, la fauna autòctona ha perdut de mitjana el 24% dels seus individus, i la principal causa directa són els canvis en els usos del sòl.

Entre els ecosistemes més amenaçats s'hi troben els d'aigua dolça i litorals, agraris i de boscos madurs i, al nostre territori, les zones humides són les més degradades.