El compte enrere per a la celebració de Recuwaste 2023 ja ha començat i Mataró es prepara un any més per ser la capital de la gestió sostenible dels residus. El president de Maresme Circular i alcalde de Mataró, David Bote, el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, i el director de Maresme Circular, Carles Salesa, han presentat en roda de premsa el congrés professional de referència en la gestió dels recursos i dels residus, Recuwaste, que tindrà lloc el 14 i 15 de novembre al TecnoCampus de Mataró.

Recuwaste es consolida i en la seva setena edició entra novament en escena amb la mirada posada en l’evolució dels recursos, en els canvis en la producció i el consum i en com l’economia circular permet anticipar-nos a un futur més sostenible, tant per al medi ambient com per a l’economia i la societat en general.

Sota el lema ‘L’economia circular dels recursos: anticipar-se al futur’, el congrés, promogut per Maresme Circular, la marca del Consorci de Residus del Maresme, en col·laboració amb l'Agència de Residus de Catalunya i la Diputació de Barcelona, compta també amb el suport d’altres entitats com la Fundació Fòrum Ambiental, que exerceix la secretaria científica.

De la teoria a la pràctica

Ponents com l’economista política, impulsora del grup de Governs per a una Economia del Benestar (WEGo), Katherine Trebeck, així com la directora del grup d’investigació d’ecologia industrial de la Universitat de Zaragoza, Alicia Valero, el responsable de la Unitat d’Envasos i Economia Circular d’Itene, Cesar Aliaga, la responsable de Medi Ambient de Solidança, Nati Yesares, o el responsable de la recollida de residus de la Mancomunitat de la comarca de Pamplona, Ángel Álvarez, seran els encarregats de compartir amb els assistents coneixement i estratègies innovadores sobre la crisi de materials, els residus com a recursos, els instruments econòmics en la gestió dels residus municipals, la indústria 4.0 en la gestió dels residus, així com tecnologies de futur per a la descarbonització o experiències en la prevenció i reutilització de fraccions crítiques com el tèxtil, els envasos d’un sol ús i els plàstics.

Les conferències i taules rodones es complementaran amb una exposició de maquinària de serveis públics (tecnologies per a la recollida selectiva, robòtica, contenidors, rutes, etc.) i una visita guiada al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme que per primer cop en el marc del congrés inclou una experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual en la que l’usuari podrà viatjar al present i al futur del món del reciclatge.