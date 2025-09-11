Mataró aprova inicialment l’ordenança reguladora de la ZBE

La proposta d’Ordenança de gestió de la ZBE s’ha elaborat en coordinació amb els municipis de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, amb l’objectiu d’harmonitzar criteris, senyalització i sistemes de control. Aquesta estratègia conjunta garanteix coherència i facilita la mobilitat entre ciutats veïnes.
La Llei 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica obliga tots els municipis de més de 50.000 habitants a establir una Zona de Baixes Emissions (ZBE) abans que finalitzi el 2025. Els vehicles sense etiqueta ambiental no podran accedir a la l’Illa de vianants del Centre els dies laborables en l’horari comprès de 7 a 20 h.
El Ple municipal ordinari celebrat el 4 de setembre va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) amb els vots a favor del govern (PSC + En Comú Podem), ERC, Junts per Catalunya i la CUP i els vots en contra del PP i de VOX. La normativa s’aprova per donar compliment al mandat de la Llei 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica i el Decret 132/2024 del Pla de Qualitat de l’Aire horitzó 2027, que obliguen tots els municipis de més de 50.000 habitants a establir una ZBE i a dotar-se d’una ordenança per regular-ne la gestió. L’objectiu és el de millorar la qualitat de l’aire per protegir la salut de les persones, i disminuir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle.
La proposta d’Ordenança de gestió de la ZBE s’ha elaborat en coordinació amb els municipis de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, amb l’objectiu d’harmonitzar criteris, senyalització i sistemes de control. Aquesta estratègia conjunta garanteix coherència i facilita la mobilitat entre ciutats veïnes.
Un cop aprovada inicialment l’Ordenança, el text se sotmetrà a un període de 30 dies d’exposició pública per tal que s’hi puguin presentar al·legacions. Si no se’n formula cap, l’Ordenança de gestió de la zona de Baixes Emissions quedarà aprovada de manera definitiva.
Fases d’implantació de la ZBE
Les restriccions de la ZBE afecten els vehicles més contaminants, els que no tenen distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT), i que a partir de l’entrada en vigor de l’Ordenança ja no podran accedir a les àrees restringides.
A Mataró, el desplegament de la ZBE es farà en dues fases. El calendari de restricció als vehicles més contaminants, i també el règim sancionador per l’incompliment de la normativa, vindrà determinat pel que estableixi la DGT:
Fase I (2025): l’àmbit afectat és l’Illa de vianants del Centre (0,2 km², un 5 % del sòl residencial de la ciutat). La població potencialment afectada és de 2.849 persones residents. Actualment, hi ha 6.353 vehicles autoritzats a accedir a l’Illa de vianants. El 28 % d’aquests vehicles autoritzats que no tenen etiqueta ambiental (prop de 1.800) disposaran d'un permís d’accés temporal i excepcional que podrà ser vigent almenys durant 3 anys, fins que es revisi el projecte tècnic de la ZBE, tal com preveu l’article 10.4 del Reial Decret 1052/2022. Pel que fa a la resta de vehicles, els que no disposin d’etiqueta ambiental no podran accedir a l’Illa de vianants del Centre els dies laborables entre les 7 a 20 h.
A partir de 2026, la restricció d’accés s’ampliarà als vehicles dièsel amb etiqueta B quan hi hagi episodis de contaminació ambiental.
Fase II (2028): l’àmbit afectat quedarà delimitat per les rondes (1,6 km², un 31 % del sòl residencial de la ciutat). La població potencialment afectada es calcula propera als 37.500 habitants (29 % del total). En aquesta fase es farà una restricció progressiva dels vehicles sense etiqueta ambiental i amb etiqueta B.
Mataró se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat
Un any més, entre el 16 i el 22 de setembre Mataró se suma a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat amb un programa d’activitats per a tots els públics enfocat en la promoció de l’ús de la bicicleta, el transport públic i el vehicle elèctric.
Una de les novetats d’aquest any serà el tast de bicicletes i cicles de càrrega promogut per Coop de Pedal. N’hi haurà per a ús personal i familiar (per portar la compra i fer encàrrecs o per portar fins a 3 infants de forma homologada); i també per a ús professional (autònoms i empreses podran testejar les anomenades “cargo bikes”).
Aquest tast tindrà lloc diumenge 21 de setembre a les 10 h al Nou Parc Central, que també acollirà altres activitats: una pedalada popular per a totes les edats i un punt d’inspecció tècnica de bicicletes on s’oferirà servei d’assistència mecànica.
Per tal de promoure el vehicle elèctric compartit com a alternativa de mobilitat sostenible, SOM Mobilitat organitza dimarts 16 a les 18 h una trobada en línia per explicar el funcionament del servei, així com per resoldre dubtes de la ciutadania.
A més, durant tota la setmana, es duran a terme diverses propostes adreçades al públic escolar, com les sessions "La bicicleta, el meu primer vehicle" impartides per la Policia Local per fomentar la mobilitat segura sobre dues rodes entre els més joves; una visita guiada a les instal·lacions de Mataró Bus per conèixer el servei de transport públic de la ciutat o els tallers "Quin soroll fem? Quin aire respirem?", per conscienciar sobre la contaminació acústica i atmosfèrica provocada pel trànsit rodat, entre d’altres. Aquests tallers estan organitzats per l’Ajuntament amb el suport de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
Mataró es convertirà aquest any en capital de la “bicimissatgeria” amb la celebració del Campionat Ibèric de Missatgeria en Bicicleta, organitzat per Coop de Pedal amb el suport de l’Ajuntament de Mataró. La competició se celebrarà els propers 3, 4 i 5 d’octubre i, de moment, s’hi han inscrit participants procedents de ciutats com Lisboa, Milà, Madrid, Saragossa, València, Vitòria o Errenteria, entre d’altres.
Una altra activitat és el Desafiament Europeu de Passos, una proposta per promoure els desplaçaments a peu: a través de l’app “Walk15” (disponible per a dispositius Android i IOS), comptabilitzar tots els passos que es facin durant la Setmana de la Mobilitat per convertir Mataró en la ciutat més activa.
Altres propostes que es fan en el marc de la setmana de la mobilitat són, entre d’altres, la xarxa d’itineraris urbans “A peu, fem Salut!” i les Rutes verdes per l’espai natural que envolta la ciutat.