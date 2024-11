Depana ha presentat al Cèntric Espai Cultural, al Prat de Llobregat, el llibre ‘El delta del Llobregat a través del meu prisma. A l’encalç d’una educació ambiental’, de la biòloga i docent durant més de 30 anys Marina Mir. Es tracta d’una publicació que recull fragments de notícies, llibres, fotografies i experiències didàctiques que l’autora ha guardat durant la seva trajectòria.

Mir ha explicat que el sorgiment del debat sobre l’ampliació de l’Aeroport la va motivar a fer aquesta obra com a denúncia i alhora defensa dels Espais Naturals del Delta. “El motiu de recollir-les va venir de l’empipada que vaig prendre quan l’última emergència, i ara veig que n’hi torna a haver una altra. Ara ja és una alarma”, ha exposat davant d’un auditori ple, al qual ha admès que va fer-ho “en un atac de ràbia”. La biòloga ha volgut destacar que la seva defensa dels Espais Naturals no és com a naturalista ni com a científica sinó com a ensenyant, perquè “això és un espai que s’ha aprofitat moltíssim” i vol deixar-ne testimoni.

La publicació, editada per l’entitat ecologista Depana amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Prat, ajuda a il·lustrar una part del que ha estat el naturalisme a Catalunya i, concretament, al delta del Llobregat, i convida a reflexionar sobre la preservació d’aquest espai en un context com l’actual. “És una mostra del valor que té aquest territori a nivell mediambiental però sobretot a nivell educatiu en un entorn com el metropolità“, ha explicat José García, vicepresident de Depana. En aquest sentit, ha reivindicat el delta del Llobregat com un lloc idoni per a la sensibilització mediambiental: “no és només veure com de macos són els ocells o els Espais Naturals, és que, a més, veus al costat la pressió que s’hi exerceix”.

A més de l’autora, en la presentació del llibre també han participat Josep Maria Carerra Alpuente, president de Depana, i Pau Esteban, cap de secció d’Acció Ambiental de l’Ajuntament. Entre el públic de l’acte, hi havia l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, que ha pres la paraula per refermar el posicionament ferm de l’Ajuntament contra l’ampliació de l’aeroport i a favor de la defensa del Delta del Llobregat.

Marina Mir és una de les introductores de l’educació ambiental al país, pionera en l’aportació de didàctica als primers itineraris de la natura, equipaments, recursos i publicacions capdavanters. En aquest sentit, Mir defensa la necessitat de tornar a ensenyar als infants amb accions senzilles i pràctiques que els emocionin apropant-los a la natura per aprendre a estimar-la des de petits.