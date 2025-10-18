Mans a l'aire net

El 4t Congrés de la Qualitat de l’Aire, tanca una nova edició a Fira Sabadell amb un balanç positiu tant de participació, continguts i debat.
El Congrés de la Qualitat de l’Aire es consolida com a punt de trobada de referència en la lluita per un aire més net.
Més de 350 persones analitzen els reptes i oportunitats del nou marc normatiu i comparteixen eines i mesures.
El Congrés genera gran debat i referma el compromís col·lectiu amb la millora de l’Aire que respirem.
Les dues jornades han evidenciat el compromís col·lectiu de tots els agents implicats en la millora de la qualitat de l’aire.
El Fòrum biennal, organitzat conjuntament per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sabadell, ha esdevingut novament un espai de debat, coneixement i cooperació entre institucions, experts i professionals compromesos amb la millora de la qualitat de l’aire i la salut pública.
El Tinent d’Alcaldessa d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat de l’Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández, ha clos la 4a edició del Congrés agraint “el treball en xarxa amb altres administracions, entitats científiques i públiques del sector. En una edició que ha apostat pel debat i la reflexió”. Hernández ha recollit les dades aportades pel comitè organitzador sobre l’assistència:
435 Persones inscrites de les quals 352 assistents. 49% Dones. 62% Provinent del sector públic, a diferents nivells i sectors. 31% Provinent del sector privat. 7% Sector no lucratiu o altres
Les últimes hores del Congrés, que conserva un públic fidel, han servit per posar de manifest que la Qualitat de l’Aire és qüestió de salut i justícia ambiental, i que només amb la implicació de tots els agents —administracions, recerca, teixit productiu i ciutadania— serà possible avançar cap a un futur més net, saludable i resilient.
Durant dues jornades intenses, el congrés ha reunit prop d’un centenar de ponents especialitzats que han compartit les seves recerques i experiències al voltant dels sis grans eixos temàtics: el Pla de Qualitat de l’Aire Horitzó 2027, la nova Directiva Europea de l’Aire, la qualitat de l’aire interior, les olors, la salut i la planificació.
La conferència inaugural, a càrrec del reconegut investigador Frank Kelly de l’Imperial College of London, va aportar una visió històrica i inspiradora sobre la transformació de Londres “d’una ciutat coberta per la boira tòxica a una urbs d’emissions ultra-baixes” i va incitar a altres ciutats a “fer un canvi real”. La ponència de cloenda del Congrés, amb José V. Miró, Subdirector General de Qualitat Ambiental de la Generalitat Valenciana, ha exposat les dades del pic històric de contaminació atmosfèric viscut a causa de la DANA i de com la situació es va revertir en tan sols 3 mesos gràcies a l’estratègia de vigilància i control implementada davant aquesta contingència excepcional.
Al llarg del congrés s’han abordat qüestions clau com l’impacte de les PM2.5 en la salut, la importància de la planificació de la mobilitat sostenible, o la gestió dels episodis ambientals en el marc del nou Pla Aire 2027. També s’han compartit les lliçons apreses de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) i s’han explorat els reptes de futur per assolir els objectius fixats per la Unió Europea d’aquí a 2030.
Les sessions sobre qualitat de l’aire i salut han tingut un fort ressò, destacant el debat sobre la justícia ambiental i els efectes de la contaminació en el neurodesenvolupament infantil o la Qualitat de l’Aire en entorns escolars amb la participació d’investigadors i representants de centres sanitaris i universitaris de primer nivell.
Bon dia! Arrenquem el segon i últim dia del 4t Congrés de Qualitat de l’Aire a Fira Sabadell.— Congrés de Qualitat de l'Aire (@congres_aire) October 17, 2025
Energia, debat i noves idees omplen de nou els espais del Congrés!
Gràcies a tothom!pic.twitter.com/k30Csx7VrH