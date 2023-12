Manresa promou la mobilitat sostenible per anar a l'escola

L’Ajuntament de Manresa ha presentat avui de manera pública el ‘Conciliabus’, un programa que promou que els infants vagin en bus urbà o a peu a les escoles acompanyats d’un monitor o monitora. Aquest curs, les escoles Ítaca, Puigberenguer i Les Bases ja estan fent ús del servei en la modalitat de bus urbà, mentre que l’escola L’Espill l’ha desplegat en la modalitat a peu. També hi ha l’opció de poder anar a l’escola en bicicleta. L’objectiu del projecte és afavorir la conciliació familiar, a la vegada que es promou la mobilitat sostenible i s’habitua als infants a desplaçar-se per la ciutat a peu, en bicicleta o en transport públic.

En aquests moments, hi ha 105 infants que fan ús del ‘Conciliabus’. La voluntat de l’Ajuntament de Manresa és engrescar encara més escoles. Ho ha explicat aquest matí l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez Pulido, que avui han volgut acompanyar els nens i nenes de l’escola Ítaca dalt del bus, per tal de promocionar el servei. També hi han estat presents representants de les associacions de famílies de l’Ítaca i de la Puigberenguer.

El ‘Conciliabus’ forma part del projecte ‘Temps x Viure’, que té l’objectiu de facilitar un temps de respir personal a les persones encarregades de les cures d'infants, que majoritàriament són les dones. Les primeres activitats que es van posar en marxa –totes gratuïtes– van ser els casals d’estiu i de Nadal per als infants, i també un servei de canguratge, que es porta a terme a la Ludoteca Ludugurus i al Lab_06 d’UManresa. Desplegades aquestes primeres accions, es va decidir donar suport al servei d’acompanyament amb monitoratge de camí a l’escola, que ja fa uns 7 anys que funciona a l’escola Ítaca i 3 anys que es fa a l’escola Puigberenguer, i que ara, a través d’aquest programa, l’Ajuntament de Manresa es fa seu per finançar-lo i estendre’l cap a la resta d’escoles.

Durant el curs passat, es va fer una prova pilot a l’escola Les Bases i es va assumir el cost dels serveis que es feien a les escoles Ítaca i Puigberenguer, alhora que s’anava fent difusió del programa als centres escolars de la ciutat. Aquest curs 2023-2024 s’hi ha afegit l’escola L’Espill, i s’espera que la resta d’escoles s’hi vulguin anar sumant. Una de les que té la proposta més avançada és l’escola Serra i Hunter, que es podria afegir al ‘Conciliabus’ aviat, igual que l’escola La Séquia.

El ‘Conciliabus’ ofereix tres modalitats i cada escola es pot acollir a dues d’elles:

Desplaçament amb la línia de bus urbà amb monitor (Ítaca, Puigberenguer i Les Bases).

Desplaçament a peu amb monitor (Espill).

Desplaçament amb bicicleta amb monitor (Les Bases).

Les famílies poden seguir el trajecte dels infants a través d’una aplicació mòbil, en la qual se’ls avisa de l’arribada dels nens i nenes a les escoles i de qualsevol incidència que hi pugui haver.

El projecte ‘Temps x Viure’ està impulsat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Manresa i es porta a terme a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig. Compta amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa ‘Temps per Cures’, finançat pel Pla Corresponsables del Ministeri d’Igualtat.

Entorns escolars saludables

El ‘Conciliabus’ s’emmarca en la proposició aprovada per unanimitat al Ple del setembre del 2022 per uns entorns escolars saludables i aglutina també l’acció de foment dels ‘Camins Escolars’ que es fa cada any. La proposició va ser impulsada per les associacions de famílies de les escoles Ítaca, Puigberenguer i Les Bases amb el suport de 27 centres escolars, associacions de mares i pares i entitats de la ciutat. L’objectiu és aconseguir entorns escolars saludables i sostenibles amb accions de promoció de l’ús de la bicicleta, la mobilitat a peu, el transport públic, la sostenibilitat i el civisme. Entre les accions proposades hi havia la pacificació del trànsit als entorns dels centres escolars, el reforç dels camins escolars a peu o la posada en marxa del bus urbà amb monitoratge subvencionat, entre altres.