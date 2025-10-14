La iniciativa manresana ha estat reconeguda en els prestigiosos guardons Innovation in Politics Awards 2025, després de ser seleccionada entre centenars de candidatures procedents de 22 països.
El projecte Manresa Il·lumina, impulsat per l’Associació d’Empresaris de Bufalvent, ha estat escollit entre els 10 millors projectes europeus d’economia circular en els prestigiosos guardons Innovation in Politics Awards 2025. Els premis es van entregar aquest dimecres a Viena, i la ciutat guanyadora en aquesta categoria va ser Cascais (Portugal). Manresa Il·lumina va aconseguir destacar com a referent després de ser seleccionada entre centenars de candidatures procedents de 22 països.
La bona posició reconeix i fa valdre el model pioner de comunitat energètica empresarial, que uneix empreses dels polígons industrials de Manresa per produir i consumir energia solar de manera col·laborativa i sostenible. Amb la instal·lació col·lectiva d’1 MWp d’energia fotovoltaica, el projecte garanteix que cap empresa quedi enrere en la transició energètica.
La candidatura manresana va comptar amb el suport a Viena de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, el president de l’Associació d’Empresaris de Bufalvent, Bernat Ladrón de Guevara, i de la gerent del polígon, Montserrat Ambrós Fuentes, en representació d’un projecte que situa Manresa en el panorama europeu de les iniciatives més innovadores i amb impacte social. Precisament, durant la seva estada a la capital d’Àustria, la delegació manresana ha pogut conèixer de primera mà altres iniciatives polítiques i socials que s’estan duent a terme a Europa.
El projecte Manresa Il·lumina ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Bages i l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).