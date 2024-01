Si bé un any després de l'arrencada de la recollida selectiva porta a porta a Manlleu s'ha assolit un 84% de recollida selectiva al municipi i el 89% de la població hi participa correctament, l'Ajuntament continua treballant en noves accions per avançar en la implementació del model.

En aquesta línia, les ordenances fiscals pel 2024 –aprovades al ple del consistori del passat octubre- contemplen un augment de l'import de les sancions. D'aquesta manera, el Reglament regulador del servei de recollida de residus preveu un enduriment de les multes per qui no participi correctament al porta a porta.



Les noves mesures, que entraven en vigor el passat dijous 11 de gener, contemplen un increment de les sancions lleus -per exemple, abandonar deixalles a la via pública o en espais no habilitats-, que passen de 200 euros als 750 euros de multa; les infraccions greus se sancionaran amb una multa que oscil·la dels 751 euros fins als 3.000 euros; i les infraccions molts greus amb 3.001 euros fins als 6.000 euros de sanció. Addicionalment, a aquests imports s'hi pot sumar el cost de l'operatiu per identificar la persona infractora.



"Qui contamina i embruta, paga"

L'equip de govern de la capital del Ter té clar que "qui contamina i embruta, paga", tal com insistia el regidor de Medi Ambient, Andrés Garcia, al ple del consistori del mes d'octubre.

En aquesta línia, al llarg dels últims mesos l'Ajuntament de Manlleu ha impulsat noves accions com la instal·lació d'una càmera a l'exterior de la deixalleria municipal, la revisió de la taxa justa de residus o nous mecanismes d'identificació de les persones infractores a través d'inspeccions a peu de carrer o un sistema de vigilància amb drons. Un conjunt de mesures que s'han donat a conèixer a la ciutadania a través d'una campanya informativa impulsada pel consistori per detallar a la ciutadania els procediments.