Aquest 3 de desembre s’ha dut a terme l’acte de commemoració del desè aniversari de l’Urban River Lab (URL): unes instal·lacions, amb canals i basses artificials, on se simulen els processos que es donen als rius de caràcter urbà i on es posen a prova diferents solucions naturals dirigides a millorar-ne tant la qualitat de l’aigua com l’estat ecològic.

El Teatre Margarida Xirgu de Montornès del Vallès ha acollit l’esdeveniment. El personal de recerca hi ha fet balanç, davant més de cent assistents, dels coneixements adquirits en aquesta dècada d’experimentació a l’URL. Entre altres aprenentatges, han constatat que vegetació autòctona de ribera (com el jonc, el canyís o el lliri groc) i substrats com sorres, graves o pedres (i, especialment, els microorganismes que viuen en uns i altres) contribueixen a la millora de la qualitat de l’aigua. Aquests materials naturals exerceixen una segona depuració, essent cadascun d’ells més efectiu amb un o altre tipus de contaminants i evidenciant-se així la pertinècnia d’aplicar solucions que els combinin. Les proves s’han fet amb aigua que surt de la depuradora de Montornès, al costat de la qual està ubicat l’URL.

En la sessió també s’ha parlat de solucions basades en la natura ja testades amb èxit per a la restauració d’ecosistemes fluvials. Entre elles s’ha destacat el disseny de basses i de “jardins”; de sistemes naturals amb vegetació i sediments propis de la zona que recullen l’aigua que surt de les estacions depuradores abans que arribi als rius i la retenen un temps, fent-ne un segon flitrat. Aquest tipus de mesures permeten tornar a la natura una aigua amb més bon estat i anar recuperant així ecosistemes molt castigats com els dels rius mediterranis de caràcter urbà, tant perjudicats per les pressions humanes.

Després de les xerrades i la taula rodona, tots els assistents s’han traslladat a les instal·lacions de l’URL per tal de conèixer-les de primera mà.

L’Urban River Lab, un laboratori pioner i de referència

L’URL va néixer el 2014 i es va convertir en el primer laboratori d’aquestes característiques al territori espanyol, esdevenint també singular a tota Europa. Durant aquest temps d’existència, a banda de la recerca que hi fan els equips de Catalunya i de l’Estat, al voltant de 50 investigadors/es d’arreu del món hi han realitzat assajos i treballs acadèmics, resultant-ne articles científics publicats en revistes de renom.

L’espai forma part del projecte europeu de recerca INTERFACES (Marie Curie Actions Initial Training Networks ITN de la Unió Europea), i ha estat promogut pel Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona (UB), pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Naturalea-Conservació SL, el Consorci Besòs Tordera, l’Ajuntament de Montornès del Vallès i el projecte Cleanleach.