Lleida impulsa la Marató Climàtica a les escoles

La Paeria de Lleida impulsa la Marató Climàtica, en el marc del programa municipal Escoles Sostenibles, per fomentar l’estalvi energètic entre els centres educatius de Lleida
Els nens i nenes proposen iniciatives i bones pràctiques per estalviar aigua, llum i gas a les escoles. Els estalvis aconseguits es donaran a una entitat social de la ciutat.
L’Ajuntament de Lleida impulsa un any més la Marató Climàtica, en el marc del programa municipal d’Escoles Sostenibles, que té l’objectiu que els alumnes aprenguin a estalviar energia i recursos i a reflexionar sobre els hàbits de consum diaris.
La tinenta d’alcalde i regidora d'Agenda Urbana i Espai Agrari i Regidora de Sostenibilitat, Begoña Iglesias, ha visitat l’escola Frederic Godàs, on els alumnes participants li han explicat quines accions i quins petits gestos fan per estalviar aigua, gas i llum al centre educatiu. Enguany participen en aquesta iniciativa l’Escola Països Catalans, Escola Riu Segre, Escola Príncep de Viana i Escola Frederic Godàs.
La Marató Climàtica implica als centres educatius a fer esforços per estalviar aigua, llum i gas durant tot el mes de febrer. Els alumnes que hi participen, amb la supervisió dels docents, proposen iniciatives de bones pràctiques com tancar portes i llums abans de sortir al pati, reduir el temps de les aixetes per ajustar-les al temps necessari per netejar-se les mans, tancar portes si obrim finestres per ventilar o revisar l’ús de les llums dels espais comuns... aquestes són algunes de les mesures més habituals. També poden trobar accions més creatives, eficients i educatives com celebrar el dia sense llum o el dia per cuinar sense gas, oportunitats per reflexionar sobre l’ús i la dependència de l’energia en l’actualitat.
Per avaluar si les accions que s’estan realitzant tenen un impacte real en la reducció dels consums de l’escola, cada divendres del mes de febrer, els alumnes responsables realitzen les lectures dels comptadors i es compara amb la mitjana dels últims 3 anys. Aquests resultats queden reflectits a uns indicadors que l’escola té a l’entrada al centre perquè alumnes i tota la comunitat educativa pugui valorar l'esforç d’estalvi realitzat.
A més, des d’Escoles Sostenibles de Lleida s’ha facilitat als centres educatius material pedagògic i tres endolls intel·ligents en préstec per poder realitzar una diagnosi sobre l’enllumenat i els aparells electrònics del centre. D’aquesta forma alumnes i docents prenen consciència del consum de les llums i els aparells electrònics encara que estiguin en stand-by i podran decidir quines accions d'estalvi seran més eficients.
Aquests centres estan convidats a rebre també una sessió educativa a l’aula per reflexionar amb els alumnes de cicle superior sobre la importància del nostre consum en la generació de gases d’efecte hivernacle i abordar qüestions emocionals relacionades amb el consum i la cura de les persones per fer una societat més justa i sostenibles.
Fruit d’aquest estalvi d’aigua, llum i gas als centres educatius, la Fundació per a la Sostenibilitat Lleida 21 realitzarà un donatiu a una entitat local compromesa amb la sostenibilitat i la cura de persones vulnerables de la nostra ciutat. Durant les últimes dues edició del programa, els projectes beneficiats van ser el Centre Obert d’Arrels i El Palet del Banc dels Aliments. L’entitat beneficiaria d’aquest curs està pendent d’assignació. Al finalitzar el projecte, cada any els alumnes visiten l’entitat per a conèixer de primera mà la tasca que realitzen.
Els resultats de l’edició 2024/2025
Les escoles participants en l’edició passada van ser l’Escola Frederic Godàs, Escola Magí Morera i Galícia, Escola Príncep de Viana, Escola Riu Segre i Institut Escola Magraners. Els estalvis que es van aconseguir van ser:
4.995 kWh d'electricitat (un 14.38% d'estalvi respecte al consum total previst). El consum estalviat equival al subministres d'uns 1,5 pisos mitjans durant 12 mesos o bé, equival al consum de 18 pisos mitjans durant el mes de febrer.
29m3 d'aigua (un 3.90% d'estalvi respecte al consum total previst). S'han estalviat 29.000 litres. Aquest és el consum equivalent a: 290 dutxes o 145 banyeres!
5.897 m3 de gas (un 26.14% d'estalvi respecte al consum total previst). El consum estalviat equival a subministres de gas d'un centre educatiu un mes sencer (en funció el consum bases).
Tot plegat va evitar l'emissió de 13.216 Kg d'emissions de CO2 a l'atmosfera.
Programa d’Escoles Sostenibles de la Paeria
La Marató Climàtica s’emmarca dins el la programa Escoles Sostenibles de l’Ajuntament de Lleida. Aquest programa està al costat dels centres educatius per facilitar la implicació de la comunitat educativa en l'ambiciós projecte de construir un món més sostenible, començant pel nostre entorn més proper, Lleida. Aquest curs 2025/2026, Escoles Sostenibles compta amb 57 centres educatius, des d’Escoles bressol fins a escoles, instituts, col·legis i centres d’educació especial.
El programa ofereix suport i recursos als projectes que proposen les escoles i, a més a més, proposa diferents microxarxes o grups de treball on es treballen temàtiques concretes. Al curs 25-26 es proposen quatre microxarxes: “Consum Conscient- Residu Zero”, ”Hort i Compostatge a l’Escola”, “+Biodiversitat a l’Escola” o “Stop Emergència climàtica”. La Marató Climàtica s’emmarca dins aquesta darrera microxarxa.
Efectes del canvi climàtic a Lleida
Els efectes del canvi climàtic sobre el municipi de Lleida són notables: l’increment de temperatura de la mitjana anual respecte la mitjana del període de referència 1981-1990 ha estat de +1,29ºC. D’altra banda, l’augment de temperatura màxima extrema estival ha estat de +2,1ºC. La durada en nombre de dies consecutius d’onada de calor ha passat de 3-4 dies a 4-5 els darrers 5 anys, i els dies d’onades de calor acumulats han passat de 9 durant el període 2002-2014 a 20 dies durant el període 2015-2020.
El descens de pluviometria anual ha estat entre -2,4 i -3,9% per decenni, i els episodis de contaminació ambiental per incursió de pols africà també han anat en augment.
“La Marató Climàtica” te el suport de l’entitat “L’Origen”, entitat creadora de la iniciativa Marató RE-M, que enguany celebra la seva onzena edició i en la qual participen més 53 equipaments de nou Ajuntaments de Catalunya (Barcelona, Blancafort, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Parets del Vallès, Sant Esteve de Palautordera, Sant Boi de Llobregat, Vilaverd i Vimbodí).