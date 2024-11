El pressupost mundial de carboni 2024 preveu emissions de diòxid de carboni fòssil (CO 2 ) de 37.400 milions de tones, un 0,8% més que el 2023.

Malgrat la necessitat urgent de reduir les emissions per frenar el canvi climàtic, els investigadors asseguren que encara "no hi ha indicis" que el món hagi assolit un pic en les emissions de CO 2 fòssils.

Amb les emissions previstes pel canvi d'ús del sòl (com la desforestació) de 4.200 milions de tones, es preveu que les emissions totals de CO 2 siguin de 41.600 milions de tones el 2024, més que els 40.600 milions de l'any passat.

Durant els darrers 10 anys, les emissions de CO 2 fòssils han augmentat mentre que les emissions de CO 2 del canvi d'ús del sòl han disminuït de mitjana, deixant les emissions globals aproximadament a nivell durant aquest període.

Aquest any, les emissions de CO 2 tant de fòssils com de canvi d'ús del sòl augmentaran, amb les condicions de sequera que agreujaran les emissions de la desforestació i els incendis de degradació forestal durant l'esdeveniment climàtic El Niño del 2023-2024.

Amb més de 40.000 milions de tones alliberades cada any actualment, el nivell de CO 2 a l'atmosfera continua augmentant, provocant un escalfament global cada cop més perillós.

L'equip de recerca incloïa la Universitat d'Exeter, la Universitat d'East Anglia (UEA), el Centre CICERO d'Investigació Climàtica Internacional, la Universitat Ludwig-Maximilian de Munic, l'Institut Alfred-Wegener i 80 institucions més d'arreu del món.

"Els impactes del canvi climàtic són cada cop més dramàtics, però encara no veiem cap indici que la combustió de combustibles fòssils hagi arribat al màxim", va dir el professor Pierre Friedlingstein, de l'Institut de Sistemes Globals d'Exeter, que va dirigir l'estudi.

"El temps s'està acabant per assolir els objectius de l'Acord de París, i els líders mundials reunits a la COP29 han de provocar retallades ràpides i profundes de les emissions de combustibles fòssils per donar-nos l'oportunitat de mantenir-nos molt per sota dels 2 °C d'escalfament per sobre dels nivells preindustrials".

La professora Corinne Le Quéré, professora d'investigació de la Royal Society a l'Escola de Ciències Ambientals de la UEA, va dir: "Malgrat un altre augment de les emissions globals aquest any, les últimes dades mostren evidències d'una acció climàtica generalitzada, amb la creixent penetració de les energies renovables i els cotxes elèctrics que substitueixen els combustibles fòssils, i la disminució de les emissions de la desforestació en les últimes dècades es va confirmar per primera vegada".

El doctor Glen Peters, del Centre CICERO d'Investigació Climàtica Internacional d'Oslo, va dir: "Hi ha molts signes de progrés positiu a nivell de país i la sensació que un pic en les emissions mundials de CO 2 fòssils és imminent, però el pic global continua sent esquiva."

“L'acció climàtica és un problema col·lectiu i, tot i que en alguns països es produeixen reduccions graduals d'emissions, els augments continuen en d'altres." "El progrés a tots els països s'ha d'accelerar prou ràpid per posar les emissions globals en una trajectòria descendent cap a zero net". El professor Friedlingstein va afegir: "Fins que arribem a zero emissions netes de CO 2 a nivell mundial, les temperatures mundials continuaran augmentant i causant impactes cada cop més greus".

Altres conclusions clau del pressupost global de carboni 2024 inclouen:

A nivell mundial, es preveu que l'any 2024 augmentin les emissions de diferents combustibles fòssils: carbó (0,2%), petroli (0,9%), gas (2,4%). Aquests aporten el 41%, el 32% i el 21% de les emissions mundials de CO 2 fòssils respectivament. Atesa la incertesa de les projeccions, segueix sent possible que les emissions de carbó puguin disminuir el 2024.

Es preveu que les emissions de la Xina (32% del total mundial) augmentin marginalment un 0,2%, tot i que el rang previst inclou una possible disminució de les emissions.

Es preveu que les emissions dels EUA (13% del total mundial) disminueixin un 0,6%.

Es preveu que les emissions de l'Índia (8% del total mundial) augmentin un 4,6%.

Es preveu que les emissions de la Unió Europea (7% del total mundial) disminueixin un 3,8%.

Es preveu que les emissions a la resta del món (38% del total mundial) augmentin un 1,1%.

Es preveu que l'aviació i el transport marítim internacionals (3% del total mundial, i comptats per separat dels totals nacionals/regionals) augmentaran un 7,8% el 2024, però es mantindran per sota del seu nivell previ a la pandèmia del 2019 en un 3,5%.

A nivell mundial, les emissions derivades del canvi d'ús del sòl (com ara la desforestació) han disminuït un 20% en l'última dècada, però s'espera que augmentin el 2024.

L'eliminació permanent de CO₂ mitjançant la reforestació i la forestació (boscs nous) està compensant aproximadament la meitat de les emissions de la desforestació permanent.

Els nivells actuals d'eliminació de diòxid de carboni basada en la tecnologia (excloent els mitjans naturals com la reforestació) només representen aproximadament un milió de CO₂ emesa pels combustibles fòssils.

Es preveu que els nivells de CO₂ atmosfèric assoleixin les 422,5 parts per milió el 2024, 2,8 parts per milió per sobre del 2023 i un 52% per sobre dels nivells preindustrials.

Els efectes de l'esdeveniment climàtic temporal El Niño també van provocar una reducció de l'absorció de carboni per part dels ecosistemes terrestres (conegut com a "embornal de CO₂ terrestre") l'any 2023, que es preveu que es recuperi a mesura que El Niño va acabar el segon trimestre del 2024.

Les emissions dels incendis el 2024 han estat per sobre de la mitjana des de l'inici del rècord per satèl·lit el 2003, sobretot a causa de l'extrema temporada d'incendis forestals del 2023 al Canadà (que va persistir el 2024) i la intensa sequera al Brasil.

Els embornals de CO 2 terrestres i oceànics combinats van continuar absorbint al voltant de la meitat de les emissions totals de CO 2 , tot i que es van veure afectats negativament pel canvi climàtic.

Quant temps fins que passem 1,5 °C d'escalfament global?

Aquest estudi estima el "pressupost de carboni" restant abans que l'objectiu d'1,5 °C s'incompleixi de manera consistent durant diversos anys, no només durant un sol any. Amb el ritme actual d'emissions, l'equip del pressupost global de carboni estima que un 50% de possibilitats que l'escalfament global superi els 1,5 °C de manera constant en uns sis anys. Aquesta estimació està subjecta a grans incerteses, principalment a causa de la incertesa de l'escalfament addicional procedent d'agents no CO 2 (per exemple, CH 4 , N 2 O, aerosols). No obstant això, està clar que el pressupost de carboni restant, i per tant el temps que queda per assolir l'objectiu d'1,5 °C i evitar els pitjors impactes del canvi climàtic, gairebé s'ha esgotat.

L'informe Global Carbon Budget, elaborat per un equip internacional de més de 120 científics, ofereix una actualització anual revisada per parells, basant-se en metodologies establertes d'una manera totalment transparent. L'edició de 2024 (el 19è informe anual) es publicarà a la revista Earth System Science Data el 13 de novembre com a preimpressió, i més tard com a document revisat per parells.