Les crisis ambientals, socials i econòmiques estan interconnectades.

L'informe Nexus ofereix als responsables de la presa de decisions de tot el món l'avaluació científica més ambiciosa que s'hagi fet mai d'aquestes interconnexions complexes i explora més de cinc dotzenes d'opcions de resposta específiques per maximitzar al màxim co-beneficis a través de cinc "elements de nexe": biodiversitat, aigua, aliments, salut i canvi climàtic.

La pèrdua de biodiversitat, la inseguretat alimentària i hídrica, els riscos per a la salut i el canvi climàtic, interaccionen, en cascada i es reforcen mútuament de manera que fan abordar-los de forma separada és ineficaç i contraproduent.

L'informe és el producte de tres anys de treball de 165 experts internacionals destacats de 57 països de totes les regions del món. Constata que les accions existents per abordar aquests reptes no aconsegueixen abordar la complexitat dels problemes interconnectats i donen lloc a una governança inconsistent.

"Hem d'actuar més enllà dels departaments estancs d'un sol tema per gestionar, governar i millorar l'impacte de les accions sobre una crisi que es relaciona i té nexte amb la resta", va dir la professora Paula Harrison (Regne Unit), copresidenta de l'Avaluació amb la Prof. Pamela McElwee (EUA). "Prenguem per exemple el repte de salut de l'esquistosomiasi (també coneguda com a bilharzia), una malaltia parasitària que pot causar problemes de salut durant tota la vida i que afecta més de 200 milions de persones a tot el món, especialment a l'Àfrica. Tractat només com un repte per a la salut, normalment a través de la medicació, el problema sovint es repeteix a mesura que les persones es reinfecten. Un projecte innovador a les zones rurals del Senegal va adoptar un enfocament diferent: reduir la contaminació de l'aigua i eliminar les plantes d'aigua invasores per reduir l'hàbitat dels cargols que allotgen els cucs paràsits que porten la malaltia, donant com a resultat una reducció del 32% de les infeccions en nens, un millor accés a aigua dolça i nous ingressos per a les comunitats locals".

"Els "enfocaments de Nexus" ofereixen polítiques i accions més coherents i coordinades, que ens apropen al canvi transformador necessari per assolir els nostres objectius de desenvolupament i sostenibilitat", va dir el professor McElwee.

Reptes passats i actuals

L'informe afirma que la biodiversitat, la riquesa i la varietat de tota la vida a la Terra, està disminuint a tots els nivells, des del global al local, i en totes les regions. Aquests descensos en curs a la natura, en gran part com a resultat de l'activitat humana, inclòs el canvi climàtic, tenen impactes directes i greus en la seguretat alimentària i la nutrició, la qualitat i disponibilitat de l'aigua, salut i benestar, la resiliència al canvi climàtic i gairebé totes les altres contribucions de la natura, i sobre la població.

A partir d'informes anteriors de l'IPBES, en particular l' Informe d'avaluació de valors de 2022 i l' Informe d'avaluació global de 2019 , que van identificar els factors directes més importants de la pèrdua de biodiversitat, com ara el canvi d'ús de la terra i el mar, l'explotació insostenible, les espècies exòtiques invasores i la contaminació, a l'Informe Nexus es subratlla encara més com s'intensifiquen els factors socioeconòmics indirectes, com ara l'augment de residus, el consum excessiu i el creixement de la població. els impulsors directes: empitjora els impactes a totes les parts del nexe. La majoria dels 12 indicadors avaluats d'aquests factors indirectes, com ara el PIB, els nivells de població i el subministrament global d'aliments, han augmentat o accelerat des del 2001.

"Sovint, els esforços dels governs i altres parts interessades no han tingut en compte els factors indirectes i el seu impacte en les interaccions entre els elements del nexe, ja que es mantenen fragmentats, amb moltes institucions treballant de manera aïllada, sovint donant com a resultat objectius contradictoris, ineficiències i incentius negatius, donant lloc a incentius no desitjats. conseqüències", va dir el professor Harrison.

L'informe destaca que més de la meitat del producte interior brut mundial (més de 50 bilions de dòlars d'activitat econòmica anual a tot el món) depèn de la natura. "Però la presa de decisions actual ha prioritzat els rendiments financers a curt termini, ignorant els costos per a la natura, i no ha aconseguit que els actors responsabilissin de les pressions econòmiques negatives sobre el món natural. S'estima que els costos no explicats dels enfocaments actuals de l'activitat econòmica, que reflecteixen els impactes sobre la biodiversitat, l'aigua, la salut i el canvi climàtic, inclòs el de la producció d'aliments, són d'almenys 10-25 bilions de dòlars anuals", va dir el professor McElwee.

Endarrerir les accions necessàries per assolir els objectius de la política també augmentarà els costos. L'acció retardada en els objectius de biodiversitat, per exemple, podria arribar a duplicar els costos, augmentant també la probabilitat de pèrdues insubstituïbles, com ara l'extinció d'espècies. L'acció retardada sobre el canvi climàtic afegeix almenys 500.000 milions de dòlars anuals en costos addicionals per complir els objectius polítics.

Impactes desiguals i necessitat de presa de decisions inclusiva

"Un altre missatge clau de l'informe és que els efectes cada cop més negatius de les crisis globals entrellaçades tenen impactes molt desiguals, afectant de manera desproporcionada uns més que altres", va dir el professor Harrison.

Més de la meitat de la població mundial viu en zones que pateixen els impactes més alts de la disminució de la biodiversitat, la disponibilitat i qualitat de l'aigua i la seguretat alimentària, i l'augment dels riscos per a la salut i els efectes negatius del canvi climàtic. Aquestes càrregues afecten especialment els països en desenvolupament, inclosos els petits estats insulars en desenvolupament, els pobles indígenes i les comunitats locals, així com els que es troben en situacions vulnerables als països d'ingressos més elevats. El 41% de les persones viuen en zones que van experimentar descensos extremadament forts de la biodiversitat entre el 2000 i el 2010, el 9% en zones que han patit càrregues sanitàries molt elevades i el 5% en zones amb alts nivells de desnutrició.

Alguns esforços, com ara la investigació i la innovació, l'educació i les regulacions ambientals, han tingut èxit parcial en la millora de les tendències entre els elements del nexe, però l'informe considera que és poc probable que tinguin èxit sense abordar les interrelacions més plenament i abordar factors indirectes com el comerç i el consum. La presa de decisions més inclusiva, amb un enfocament particular en l'equitat, pot ajudar a garantir que els més afectats s'incloguin en les solucions, a més de reformes econòmiques i financeres més grans.

Opcions de resposta

Els autors presenten més de 70 d'aquestes "opcions de resposta" per ajudar a gestionar els elements del nexe de manera sinèrgica, que representen 10 àmplies categories d'acció. Alguns exemples d'aquestes opcions de resposta que tenen impactes generalment positius en els elements del nexe són: restaurar ecosistemes rics en carboni com boscos, sòls, manglars; gestionar la biodiversitat per reduir el risc de propagació de malalties dels animals als humans; millorar la gestió integrada del paisatge i el paisatge marin; solucions urbanes basades en la natura; dietes saludables sostenibles; i donar suport als sistemes alimentaris indígenes. Altres opcions de resposta són importants, però poden no tenir tants beneficis sinèrgics per a tots els elements del nexe. Alguns, com l'energia eòlica marina i les preses, poden tenir impactes negatius en altres elements del nexe si no s'implementen amb cura.

Planeta en perill

Segons l'informe Planeta en perill es necessiten urgentment canvis profunds i fonamentals en la manera com les persones veuen i interactuen amb el món natural per aturar i revertir la pèrdua de biodiversitat i salvaguardar la vida a la Terra. Elaborat durant tres anys per més de 100 experts destacats de 42 països de totes les regions del món, l'informe explica què és el canvi transformador, com es produeix i com accelerar-lo per a un món just i sostenible.

"El canvi transformador per a un món just i sostenible és urgent perquè hi ha una finestra d'oportunitat que s'acaba per aturar i revertir la pèrdua de biodiversitat i evitar el desencadenament del declivi potencialment irreversible i el col·lapse previst de les funcions clau dels ecosistemes", va dir la professora Karen O'Brien. (Noruega/EUA), copresident de l'avaluació amb el Prof. Arun Agrawal (Índia i EUA) i el Prof. Lucas Garibaldi (Argentina). "Hi ha un risc seriós de creuar diversos punts d'inflexió biofísics irreversibles, com ara la mort dels esculls de corall de baixa altitud, la mort de la selva amazònica i la pèrdua de les capes de gel de Groenlàndia i l'Antàrtida occidental. El canvi transformador també és necessari perquè la majoria dels enfocaments anteriors i actuals de la conservació, que tenen com a objectiu reformar més que transformar els sistemes, no han aconseguit aturar ni revertir el declivi de la natura a tot el món, que té greus repercussions per a l'economia global i el benestar humà.”

Es calcula que el cost de retardar les accions per aturar i revertir la pèrdua de biodiversitat i el declivi de la natura a tot el món fins i tot fins i tot una dècada s'estima que és el doble del d'actuar ara.

L'Informe destaca cinc estratègies clau i accions associades que tenen efectes complementaris i sinèrgics, i quins països i persones poden perseguir per avançar en un canvi transformador deliberat per a la sostenibilitat global:

1. Conservar, restaurar i regenerar llocs de valor per a les persones i la natura que exemplifiquen la diversitat biocultural.

2. Impulsar el canvi sistemàtic i la integració de la biodiversitat en els sectors més responsables del declivi de la natura.

3. Transformar els sistemes econòmics per a la natura i l'equitat.

4. Transformar els sistemes de governança perquè siguin inclusius, responsables i adaptatius.

5. Canviar els punts de vista i els valors per reconèixer la interconnexió humana-natura.