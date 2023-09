Les comunitats energètiques es troben a Manresa

El dissabte 16 de setembre Som Comunitats ha organitzat a Manresa una trobada amb trenta comunitats energètiques. L’acte ha comptat amb la participació de comunitats d’arreu de Catalunya, les quals han tractat temes com la inclusivitat, la cura del medi ambient i la sostenibilitat econòmica.

La trobada ha comptat amb la presència del director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, Juli Silvestre, que ha afirmat que amb les creacions de comunitats energètiques “estem fent política nacional i això s’ha de visualitzar”. També hi ha estat present el regidor d’Ocupació i Emprenedoria de l’Ajuntament de Manresa, Lluís Vidal Sixto, que ha fet esment de la importància de l’administració pública per impulsar aquest tipus de projectes.

Entre les comunitats participants hi ha SolFlix, del municipi de Flix (Ribera d’Ebre), on una part del veïnat s’ha organitzat per comprar col·lectivament plaques solars, apostant per una energia més neta per contrarestar amb la central nuclear d’Ascó. També hi ha participatla Comunitat Energètica d’Ulldecona, impulsada per l’Ajuntament i l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre, que està treballant per instal·lar plaques solars de consum compartit en espais municipals.

L’entitat impulsora, Som Comunitats, està formada per diverses organitzacions amb la intenció de cobrir les necessitats de les comunitats energètiques. Concretament, en formen part set organitzacions: Som Energia, Coopdevs, EPI, Arkenova, Som Mobilitat, Suno i Tandem Social. Actualment, Som Comunitats està treballant per ajudar en la creació de més d’un miler de comunitats, tal com va avançar Roger Reixach a la trobada.

Les comunitats energètiques són agrupacions de diferents actors que tenen per objectiu aconseguir un model energètic completament renovable i sostenible. Poden estar formades per persones particulars, entitats, administracions públiques locals i petites i mitjanes empreses que s’organitzen principalment en cooperatives o associacions per transformar el seu barri, poble, ciutat, comarca o país cap a un model energètic renovable, inclusiu, democràtic i de propietat col·lectiva.