Les Associacions de municipis del porta a porta s'estenen

Foto: © DIARI LA VEU

L’any 2002 es va constituir l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta (Associació PaP), fruit de la unió dels primers municipis a implantar el sistema, amb l’objectiu comú d’informar, difondre el model, compartir coneixements i buscar optimitzacions al sistema.

El febrer del 2022 l’Associació PaP va rebre a la seva seu representants de la Mancomunitat de la Ribera Alta de València per assessorar-los sobre aspectes de la creació de l’associació i el seu funcionament. Posteriorment, el 17 de maig de 2022, es va constituir l’Associació Valenciana de Municipis per a la recollida Porta a Porta.

Foto: Trobada de municipis porta a porta a Tiana.

En el moment de la creació, l’Associació Valenciana va comptar com a socis amb 14 municipis i 3 Mancomunitats, incloent en total 35 municipis. Actualment, aquesta xifra s’ha incrementat i ja en formen part 20 membres entre ajuntaments i Mancomunitats, englobant en total 50 municipis i unes 260.000 persones. D’aquest, 20 ja tenen implementada la recollida Porta a Porta, 13 estan en procés de licitació i 17 en procés d’estudi de viabilitat. L'associació continua amb la seva programació d'activitats, amb els grups de treball de la comissió tècnica, i visites a bones experiències, l'última d'elles a l'illa de Sardenya (ciutats de Cagliari i Oristano).

Per altra banda, des de l’Associació PaP catalana, s’han mantingut diversos contactes d’assessorament amb la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, que està implantant la recollida Porta a Porta en els seus municipis. El 13 d’abril de 2023, l’alcalde de Grazalema va convocar una reunió de treball per assentar les bases de la que podrà ser la futura Associació de Municipis Porta a Porta d’Andalusia.

En aquesta reunió, des de la Junta Directiva de l’Associació PaP catalana, es va assessorar sobre la creació de l’associació, els seus objectius i funcionament, on van assistir 12 alcaldes i alcaldesses, la majoria de la província de Cadis, com també de Granada i Sevilla.

Actualment, hi ha 16 municipis de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz amb el sistema porta a porta, i en els mesos vinents l’implantaran en 3 municipis més, implicant-hi en total uns 100.000 habitants. Per altra banda, a la província d’Almeria tenen previst implantar la recollida porta a porta a 11 municipis i a Granada a 5 més. Per la seva banda, des de la província de Huelva s’està estudiant implantar el sistema en algunes de les seves poblacions. Com que aviat s’anirà estenent la recollida Porta a Porta a diferents indrets d’Andalusia, consideren essencial la constitució d’una entitat que ajudi a fer el pas a aquells municipis que apostin pel sistema.

Durant el congrés Wasteinprogress celebrat el 18-20 d’abril a Girona es va establir contacte per compartir experiències Porta a Porta entre personal tècnic de Catalunya, València, Andalusia i Extremadura.

Tothom coincidint que cal fer una aposta valenta per estendre aquest sistema de recollida com a via per complir els objectius de reciclatge, en qualitat i quantitat.