S'ha celebrat la cerimònia anual del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia de la Unió Europea on s'ha destacat la col·laboració vital entre la UE i les seves ciutats i pobles per aconseguir un futur millor per a Europa.
Foto: Unió Europea / Octavian Carare
El Parlament Europeu va ser l'escenari d'una important reunió el dijous 16 d'octubre, amb centenars d'alcaldes i alcaldesses, regidors locals i líders regionals vinguts de tota Europa per reiterar el seu compromís continu amb un futur resilient i climàticament neutre de la UE.
Inaugurat per Roberta Metsola, presidenta del Parlament Europeu, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, i Kata Tüttő, presidenta del Comitè Europeu de les Regions, l'esdeveniment va reunir líders europeus i locals per debatre com els compromisos climàtics dels governs locals i les accions concretes per avançar en la transició cap a les energies netes tenen un paper clau en la preparació d'una Europa per al futur, un futur assequible, pròsper i preparat per a les crisis.
«La sostenibilitat no només consisteix a reduir les emissions i adaptar-se al canvi. També es tracta de construir llocs agradables per viure-hi. Hi treballeu cada dia, i Europa us acompanya per aconseguir-ho.» – Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea.
«Europa no és una idea llunyana. Comença localment, a les vostres ciutats, als vostres pobles, als vostres barris. És una cosa que construïm junts cada dia. Us agraeixo que lidereu, que us preocupeu per les comunitats, que demostreu que Europa funciona quan és a prop de les vostres comunitats. I que continueu la vostra feina, fins i tot quan no és fàcil.» - Roberta Metsola, presidenta del Parlament Europeu.
"El que he après en la meva experiència com a tinent d'alcalde i regidora de Budapest és que la resiliència significa més que simplement sobreviure a les crisis. També es tracta de transformar-les en oportunitats per a un canvi durador. Hem après que empoderar els ciutadans, invertir en infraestructures verdes i adoptar la innovació digital són clau per construir una ciutat que no només estigui preparada per al futur, sinó que el modeli activament. El nostre camí és la prova que un lideratge audaç i centrat en les persones pot convertir els reptes en impuls. El Pacte ens permet escoltar les nostres històries i inspirar-nos en l'èxit, aprendre del fracàs i construir una comunitat de suport mutu. Com a assemblea europea de líders locals, el Comitè de les Regions es compromet a complir els objectius del Pacte i la nostra cooperació institucional." - Kata Tüttő, presidenta del Comitè Europeu de les Regions.
Un moment crític per a l'acció climàtica local
Des del seu llançament el 2008, la iniciativa del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia de la UE ha mobilitzat més de 10.000 ciutats i pobles de totes les mides per comprometre's amb els objectius climàtics i energètics de la UE, demostrant com el lideratge local i l'acció climàtica de baix a dalt estan impulsant l'agenda ambiciosa de la UE sense deixar cap comunitat enrere.
La cerimònia d'enguany, amb més de 150 alcaldes i 700 participants de ciutats i pobles de tota Europa, va reflectir la importància d'un any crucial: deu anys des de l'Acord de París, un any després del nou mandat de la UE i només a un quart de segle de l'objectiu de neutralitat climàtica de la UE.
Alcaldes, líders regionals i actors locals van assistir en gran nombre per demostrar que, impulsats per una visió i planificació a llarg termini, continuen compromesos amb la implementació dels ambiciosos objectius climàtics de la UE sobre el terreny, alhora que proporcionen respostes efectives als reptes i les crisis actuals.
Des de garantir la seguretat energètica mitjançant energia neta i local fins a preparar les ciutats per a impactes climàtics cada cop més greus, l'acció climàtica local està equipant Europa per mantenir-se resilient en un món cada cop més inestable i per protegir els seus ciutadans de futures crisis.
Per a Attila Péterffy , alcalde de Pécs (Hongria) i membre de la junta del Pacte d'Alcaldes de la UE, que va coinaugurar la cerimònia: «Si les ciutats i les institucions europees uneixen forces, no només podrem afrontar el repte del canvi climàtic, sinó també restaurar la confiança dels ciutadans en l'acció comuna i enfortir la mateixa democràcia.»
Assegurar una energia neta i assequible per a Europa
La cerimònia també va acollir els Premis del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia 2025, que reconeixen els èxits de tres ciutats en la descarbonització de la calefacció i la refrigeració: Domokos (Grècia), Lappeenranta (Finlàndia) i Mechelen (Bèlgica). Dan Jørgensen , comissari d'Energia i Habitatge de la UE , es va adreçar als guanyadors i participants amb un clar missatge d'ànim: «Algunes persones continuen dient que la transició neta és un repte massa gran per assumir-lo. Però tots vosaltres, aquí presents, esteu demostrant el contrari. Demostreu que les accions locals poden tenir grans impactes. Demostreu que, junts, podem construir una Europa més neta, més forta i més segura, començant per cada poble i cada ciutat.»
Atès que els combustibles fòssils encara representen el 70% de la calefacció dels edificis a Europa actualment, les ciutats guardonades han demostrat que tenir una estratègia de calefacció integral a nivell local és essencial per impulsar un canvi accelerat cap a una calefacció més neta.
Més enllà de l'ambiciós objectiu de neutralitat climàtica, aquest canvi en moltes ciutats està impulsat per preocupacions de seguretat i assequibilitat davant les creixents crisis. A Finlàndia, la proximitat de Lappeenranta a Rússia ha impulsat la innovació local per accelerar el canvi cap a una calefacció i electricitat netes i assequibles, mentre que ciutats ucraïneses com Mykolaiv continuen compromeses amb "reconstruir millor i de manera més verda" per reduir les vulnerabilitats i les dependències.
Totes les ciutats van destacar que les seves estratègies es basen en una capacitat adequada i en el suport de la UE, des de la inversió en infraestructures i innovació de calor neta fins a la creació d'expertesa local per a una planificació i implementació efectives.
Construint resiliència: protegir Europa dels riscos climàtics
Un altre punt clau va ser la resiliència local. Europa s'enfronta a la intensificació de les inundacions, les onades de calor i els incendis forestals, que amenacen la subsistència i el benestar de les persones a tot el continent. Els ponents van destacar que els governs locals no només són els més afectats per aquests esdeveniments, sinó que també són els que millor entenen els riscos i les respostes locals.
«Ciutats com Getafe, Reggio Emilia, Estocolm i Mannheim estan predicant amb l'exemple», va dir Wopke Hoekstra, comissari de la UE per al Clima, les Emissions Net Zero i el Creixement Net . «Estan mostrant com el disseny urbà, les solucions basades en la natura i una governança sòlida protegeixen les comunitats i revitalitzen les economies locals. La Comissió Europea està desenvolupant un nou marc integrat per a la resiliència climàtica i la gestió del risc, i sé que podem continuar comptant amb el Pacte per construir una Europa més segura i pròspera per als nostres ciutadans».
Les ciutats van subratllar el paper essencial del suport europeu per a les seves accions no només per impulsar la resiliència urbana, sinó per fer-ho de manera inclusiva. Mentre que per a Getafe (Espanya), el finançament de la UE ha estat crucial per combatre la pobresa energètica centrant els esforços de regeneració urbana en barris vulnerables, a Reggio Emilia (Itàlia), els programes de la UE estan ajudant a estendre les seves mesures d'adaptació a les zones més fràgils de la ciutat.
Mentre la UE prepara el seu Marc Integrat per a la Resiliència Climàtica i la Gestió de Riscos, els participants van subratllar la necessitat d'un finançament coherent, personal qualificat i una visió a llarg termini. Les tinents d'alcalde d' Estocolm (Suècia), Åsa Lindhagen , i de Mannheim (Alemanya), Diana Pretzell , van subratllar que el proper Marc Financer Plurianual (MFP) de la UE hauria de ser "resilient al clima des del seu disseny" (Lindhagen), proporcionant "un finançament adequat i sostingut" (Pretzell) per als esforços d'adaptació locals. El president de l'agència energètica REGEA de Croàcia , Julije Domac, ha demanat que la governança multinivell sigui el centre del nou marc de resiliència de la UE: «Els riscos climàtics són molt localitzats. El nou marc hauria de prioritzar i institucionalitzar mecanismes de governança multinivell permanents i obligatoris per garantir el paper de codiseñador de les autoritats regionals i locals i assegurar l'alineació entre els compromisos i el pressupost assignat per donar suport a la implementació sobre el terreny.»
Associacions per al futur d'Europa
L'esdeveniment va reafirmar que la força d'Europa rau en l'alineació de tots els nivells d'acció (local, regional, nacional i europeu) cap a una visió comuna. Michele de Pascale , president de la regió d'Emília-Romanya a Itàlia, va mostrar com la seva coordinació i assistència tècnica a nivell regional ajuden els municipis a planificar i implementar solucions sobre el terreny.
Com va destacar Hanna Zdanowska , alcaldessa de Łódź (Polònia) i membre del Comitè Europeu de les Regions, en el seu discurs de cloenda: «Les ambicions polítiques només es fan tangibles quan estan recolzades per un finançament clar i instruments de suport eficaços; com a Pacte hem demostrat tenir l'ambició adequada, ara hem d'intensificar la nostra cooperació a nivell nacional i de la UE per aconseguir un impacte més gran.»
A nivell europeu, el Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, juntament amb les Missions de la UE per a les Ciutats Climàticament Neutrals i Intel·ligents i per a l'Adaptació i iniciatives com la Iniciativa Urbana , continuen sent guies essencials per a aquest viatge. Raffaele Fitto, vicepresident executiu de la Comissió Europea per a la Cohesió i les Reformes, va destacar en cloure l'esdeveniment: «L'esdeveniment d'avui és una gran oportunitat per enfortir la nostra col·laboració. El nostre compromís és treballar amb les ciutats i fer que el suport de la UE sigui més senzill, més accessible i més impactant, per a ciutats de totes les mides.»
Per concloure, els alcaldes i els líders regionals van transmetre un missatge comú: el futur d'Europa estarà assegurat a través dels seus pobles i ciutats, un futur de ciutats i pobles europeus "vibrants, habitables, sostenibles i assequibles, on val la pena quedar-s'hi", tal com ho va descriure l'alcalde Attila Péterffy .