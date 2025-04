Europa és el continent que s'escalfa més ràpidament i les repercussions del canvi climàtic són evidents. L'any 2024 va ser el més càlid registrat a Europa, amb temperatures rècord a les regions central, oriental i sud-oriental. Les borrasques van ser fortes i les inundacions generalitzades i es van cobrar 335 vides i van afectar unes 413.000 persones. Durant l'any, les condicions climàtiques van contrastar notablement entre l'est i l'oest: a l'est es van donar condicions extremadament seques, sovint amb temperatures rècord, i a l'oest les temperatures van ser càlides i les condicions humides.

Dades clau de l'informe ESOTC 2024

Temperatures: l'any 2024 va ser el més càlid a Europa, amb temperatures anuals rècord a gairebé la meitat del continent.

Temperatura de la superfície del mar (TSM): en el conjunt de l'any, la TSM de la regió europea va ser la més alta des que hi ha registres i es va situar 0,7 °C per sobre de la mitjana, i també va ser la més alta registrada a la mar Mediterrània, ja que es va situar 1,2 °C per sobre de la mitjana.

Precipitacions: hi va haver un contrast marcat entre l'est i l'oest en les precipitacions. Europa occidental va registrar un dels deu anys més plujosos del període analitzat des del 1950.

Inundacions: Europa no havia patit inundacions tan generalitzades des del 2013. Gairebé un terç de la xarxa fluvial va patir inundacions que van superar, almenys, el llindar d'inundació «alta». Es calcula que les borrasques i les inundacions van afectar 413.000 persones a Europa i que almenys 335 persones van perdre la vida.

Estrès tèrmic: el nombre de dies amb estrès tèrmic «fort», «molt fort» i «extrem» va ser el segon més alt mai registrat. El 60% d'Europa va registrar més dies que la mitjana amb, com a mínim, «fort estrès tèrmic».

Energia renovable: la proporció d'electricitat generada amb energies renovables a Europa va assolir un màxim històric el 2024, amb un 45%.

Extrems de fred: la superfície de sòl europeu que va experimentar menys de tres mesos (90 dies) de dies amb gelades va ser la més gran registrada (al voltant del 69%, situant-se la mitjana en el 50%).

Estrès per fred: es va registrar un mínim rècord de dies amb almenys «fort estrès per fred».

Glaceres: totes les regions europees van experimentar pèrdua de gel; les glaceres d'Escandinàvia i Svalbard van perdre les superfícies més grans des que hi ha registres.

Incendis forestals: al setembre, els incendis a Portugal van cremar unes 110.000 hectàrees (1.100 km2) en una setmana, cosa que representa aproximadament una quarta part de la superfície cremada anual a Europa. Es calcula que 42.000 persones es van veure afectades pels incendis forestals a Europa.

L'informe sobre l'Estat del Clima Europeu (ESOTC) del 2024, publicat el 15 d'abril del 2025 pel Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S) i l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), compta amb la participació d'un centenar de científics que aporten una visió holística però concisa del clima gràfics i infografies.

El C3S s'implementa a través del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Termini Mitjà (CEPMPM) en representació de la Comissió Europea. Des del 2018, el servei publica l'ESOTC, una anàlisi detallada del clima d'Europa durant l'any anterior, que va més enllà de la temperatura anual en fer anàlisi d'una àmplia gamma de variables climàtiques, des de l'estrès per calor i fred fins a la durada de la insolació i la nuvolositat, passant pels incendis forestals i les glaceres.

Florence Rabier, director general del CEPMPM, ha assenyalat: «Sota el lideratge de la Comissió Europea, el CEPMPM fa més de 10 anys que implementa el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus i va introduir l'informe sobre l'Estat del Clima Europeu el 2018, que és una eina vital per al seguiment del canvi climàtic. Estem encantats de publicar aquest informe en col·laboració amb l'OMM des de l'any passat. L'informe del 2024 revela que gairebé un terç de la xarxa fluvial va superar el llindar d'inundació alta, i l'estrès tèrmic continua augmentant a Europa, cosa que posa en relleu la importància d'augmentar la resiliència. El 51% de les ciutats europees ja tenen un pla específic d'adaptació al canvi climàtic, cosa que posa de manifest el valor de la nostra informació, basada en l'excel·lència científica, per donar suport millor a la presa de decisions al voltant de l'adaptació al canvi climàtic».

«Aquest informe posa de manifest que Europa és el continent que s'està escalfant més ràpidament i que està patint greus repercussions per les condicions meteorològiques extremes i el canvi climàtic. Cada fracció de grau addicional d'augment de la temperatura importa perquè accentua els riscos per a les nostres vides, les economies i el planeta. És imprescindible adaptar-s'hi. Per això, l'OMM i els seus socis estan intensificant els seus esforços per reforçar els sistemes d'alerta primerenca i els serveis climàtics per ajudar els responsables de la presa de decisions i la societat en general a ser més resilients. Estem avançant, però hem d'anar més lluny i més de pressa, i ho hem de fer junts», segons comenta Celeste Saulo, secretària general de l'OMM.

«L'any 2024 va ser el més càlid registrat a Europa. Observem l'onada de calor més llarga al sud-est d'Europa i una pèrdua rècord de massa a les glaceres a Escandinàvia i Svalbard. Però el 2024 també va ser un any de marcats contrastos climàtics entre Europa oriental i occidental. L´Estat del Clima Europeu és un filó d'informació de qualitat sobre el nostre canviant clima. Aprendre a utilitzar les dades i la informació climàtica per fonamentar les nostres decisions s'hauria de convertir en una prioritat per a tots nosaltres», esmenta Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus del CEPMPM.