L'Agenda 21 escolar de Vilanova i la Geltrú promou les bones pràctiques ambientals a les escoles. L'Ajuntament ofereix assessorament, formació i tallers als 21 centres de primària i secundària
S'ha celebrat al Centre de resiliència Can Pahissa de Vilanova i la Geltrú el fòrum intercentres de primària, en el que cinc centres educatius han presentat una acció que han treballat durant aquest curs en matèria de sostenibilitat i medi ambient.
Aquesta trobada forma part de l'Agenda 21 escolar, un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en la construcció d'un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat.
L'Agenda 21 Escolar promou les bones pràctiques ambientals a les escoles amb diverses activitats, tallers i iniciatives recollits en el Programa d'Animació Educativa d'educació ambiental de l'Ajuntament.
A més dels fòrums i els tallers, el programa de l'Ajuntament inclou la formació del professorat en educació ambiental, així com l'assessorament i acompanyament als centres educatius. És per això que durant els darreres setmanes la regidora d'Emergència climàtica i espais naturals ha visitat totes les escoles per conèixer les seves necessitats de manera personalitzada.
La regidora Iolanda Sánchez destaca que “l'Agenda 21 Escolar és el motor de futur que creix a cada escola. Aquí hi ha l'essència del canvi: infants i joves que ja passen a l'acció per cuidar el planeta. Des de l'Ajuntament reafirmem el nostre compromís d'acompanyar aquesta energia transformadora. Perquè educar en sostenibilitat és construir una ciutat millor, més justa i amb esperança”.
El fòrum d'escoles de l'Agenda 21 és una trobada per compartir les accions que han fet les escoles durant el curs en temes de sostenibilitat i medi ambient. Les escoles Ginesta, l'Arjau, el Cim, Llebetx i el Col·legi Santa Teresa de Jesús han fet un taller per conèixer les espècies invasores que hi ha a Vilanova i quin és el seu efecte sobre la biodiversitat de la ciutat, i han compartit les accions que han fet durant aquest curs. L'activitat ha acabat amb la creació d'un jardí amb plantes autòctones per atraure les papallones a Can Pahissa.
L'acte ha comptat amb la participació del Consell Comarcal del Garraf, la Mancomunitat de municipis Penedès Garraf, i l'entitat La Casa Blava, que han explicat als docents les seves propostes educatives, oferint un taller sobre l'entorn com a recurs educatiu.
Els 21 centres educatius de Vilanova i la Geltrú formen part de l'Agenda 21 escolar: són 5 instituts públics, 11 escoles públiques i 5 centres concertats amb primària i secundària.